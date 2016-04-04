بالصور: حفل Olivier Award ينطلق بحضور أهم النجوم وهكذا قسمت الجوائز
الإثنين 04-04-2016 03:38
شهد مسرح Royal Opera House في العاصم البريطانية لندن مساء اليوم الاحد إنطلاق فعاليات الدورة الـ 40 لحفل توزيع جوائز Olivier Award السنوية.
ضم هذا الحدث العالمي نخبة من أهم النجوم، الذين تألقوا وتنافسوا على السجادة الحمراء، قبل أن يتم توزيع الجوائز على الشكل التالي:
أفضل ممثل: Kenneth Cranham
أفضل ممثلة: Denise Gough
أفضل مسرحية جديدة: Hangmen
جائزة الجمهور: The Phantom of the Opera
أفضل ممثل مساعد: Mark Gatiss
أفضل عمل أُعيد إحياؤه: Ma Rainey's Black Bottom
أفضل تصميم: Anna Fleischle
أفضل ممثلة مساعدة: Judi Dench
أفضل عمل ترفيهي: Showstopper! The Improvised Musical
أفضل تصميم إضاءة: Mark Henderson
أفضل تصميم صوت: Tom Gibbons
أفضل إنجاز مسرحي: Fishamble: the new play company و Pat Kinevane
أفضل تصميم أزياء: Gregg Barnes
أفضل إنجاز في مجال فن الأوبرا: English National Opera Chorus و English National Opera Orchestra
أفضل إنتاج في مجال فن الأوبرا: Pagliacci و Cavalleria Rusticana
لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي
ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"