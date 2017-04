بالصور: حفل Olivier Award ينطلق بحضور أهم النجوم وهكذا قسمت الجوائز

شهد مسرح Royal Opera House في العاصم البريطانية لندن مساء اليوم الاحد إنطلاق فعاليات الدورة الـ 40 لحفل توزيع جوائز Olivier Award السنوية.

ضم هذا الحدث العالمي نخبة من أهم النجوم، الذين تألقوا وتنافسوا على السجادة الحمراء، قبل أن يتم توزيع الجوائز على الشكل التالي:

أفضل ممثل: Kenneth Cranham

أفضل ممثلة: Denise Gough

أفضل مسرحية جديدة: Hangmen

جائزة الجمهور: The Phantom of the Opera

أفضل ممثل مساعد: Mark Gatiss

أفضل عمل أُعيد إحياؤه: Ma Rainey's Black Bottom

أفضل تصميم: Anna Fleischle

أفضل ممثلة مساعدة: Judi Dench

أفضل عمل ترفيهي: Showstopper! The Improvised Musical

أفضل تصميم إضاءة: Mark Henderson

أفضل تصميم صوت: Tom Gibbons

أفضل إنجاز مسرحي: Fishamble: the new play company و Pat Kinevane

أفضل تصميم أزياء: Gregg Barnes

أفضل إنجاز في مجال فن الأوبرا: English National Opera Chorus و English National Opera Orchestra

أفضل إنتاج في مجال فن الأوبرا: Pagliacci و Cavalleria Rusticana