أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: حفل Olivier Award ينطلق بحضور أهم النجوم وهكذا قسمت الجوائز

Google+ Print

الإثنين 04-04-2016 03:38

شهد مسرح Royal Opera House في العاصم البريطانية لندن مساء اليوم الاحد إنطلاق فعاليات الدورة الـ 40 لحفل توزيع جوائز Olivier Award السنوية.

ضم هذا الحدث العالمي نخبة من أهم النجوم، الذين تألقوا وتنافسوا على السجادة الحمراء، قبل أن يتم توزيع الجوائز على الشكل التالي:

أفضل ممثل: Kenneth Cranham

أفضل ممثلة: Denise Gough

أفضل مسرحية جديدة: Hangmen

جائزة الجمهور: The Phantom of the Opera

أفضل ممثل مساعد: Mark Gatiss

أفضل عمل أُعيد إحياؤه: Ma Rainey's Black Bottom

أفضل تصميم: Anna Fleischle

أفضل ممثلة مساعدة: Judi Dench

أفضل عمل ترفيهي: Showstopper! The Improvised Musical

أفضل تصميم إضاءة: Mark Henderson

أفضل تصميم صوت: Tom Gibbons

أفضل إنجاز مسرحي: Fishamble: the new play company و Pat Kinevane

أفضل تصميم أزياء: Gregg Barnes

أفضل إنجاز في مجال فن الأوبرا: English National Opera Chorus و English National Opera Orchestra

أفضل إنتاج في مجال فن الأوبرا:  Pagliacci و Cavalleria Rusticana

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي