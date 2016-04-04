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العد العكسي لحفل ACM Awards يبدأ.. وهاشتاغ بالمناسبة

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الإثنين 04-04-2016 04:14

يستعد نجوم العالم للمشاركة في إحدى أهم وألمع الحفلات التي تشهدها هوليوود سنوياً منذ زمن. ساعات قليلة تفصل النجوم عن إنطلاق الدورة الـ 50 لحفل Annual Academy of Country Music Awards المعروف بـ ACM Awards.

الحفل الذي سيقام على مسرح MGM Grand في لاس فيغاس بولاية نيفادا الامريكية، سيقدمه هذا العام Luke Bryan و Dierks Bentley.

سيتخلل الحفل ديو غنائي مميز يجمع دوللي بارتون Dolly Parton بالنجمة العالمية كايتي بيري Katy Perry، كما سيشارك في السهرة كل من: Jason Aldean و Carrie Underwood و Chris Stapleton و Miranda Lambert و Shelton و Kelsea Ballerini مع Nick Jonas.

وقد غص تويتر في الساعات القليلة الماضية بالتغريدات التي تظهر انتظار الملايين لهذا الحفل الشهير، حيث أطلق رواد الموقع هاشتاغ #ACMs ، لمشاركة الصور والتعليقات الخاصة بالحفل.

يمكنكم متابعة موقع سيدتي للإطلاع على مجريات الحفل ولائحة الفائزين فور صدورها

 

 

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