أول رائد فضاء مصرى لـ"اليوم السابع": ليس عيبا أن نبحث عن العلم فى الخارج

قال المهندس أكرم عبد اللطيف، أول مصرى يفوز ببرنامج التدريب بوكالة أبحاث الفضاء الأمريكية "ناسا" لرواد الفضاء، والبالغ من العمر 28 سنة، إنه ليس من العيب أن البحث عن العلم وتطوير النفس بالدول الأخرى.

وأضاف عبد اللطيف، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "العلم المتقدم ليس فى مصر، لكن ليس عيبًا أن نبحث عنه بالخارج.. والأمريكان أيضًا يفعلون ذلك ويجب أن يتعلم المصرى العلم الصحيح فى الخارج، الذى يمكن أن يفيد به وطنه عند عودته".

وأشار إلى أنه منذ صغر سنه وهو يحب العمل بمجال الطيران، وأنه درس فى مصر بمدارس حكومية وليست خاصة، وحصل فيما بعد على منحة من كلية الهندسة قسم اتصالات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ثم سافر إلى ألمانيا وقَدَّمَ بالبرنامج الذى يتبع منظمة "فور هاير" والتى تدرب من يريدون أن يصبحوا رواد فضاء بالوكالة والتحق بها بالفعل.

وأوضح أنه يتلقى فى الفترة الحالية تدريبات متنوعة، حيث تُجَسَّد لهم بيئة الفضاء وعلى الأرض، وسيسافر بعد أسبوعين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للخضوع لتدريبات وفحصوات جديدة، وسترى الوكالة كيف ستؤثر الظروف المختلفة على رائد الفضاء فى المهمة، وسيوضع بجهاز يدور حول نفسه بسرعة من 4 إلى 12G مؤكّدًا أنه استعد لذلك بتمرينات مشابهة بالطائرة، وقال إن "ناسا" لم تحدد بعد موعد بدء مهمته كرائد فضاء، وأن الوكالة الأمريكية ستصعد 12 شخصًا مختارين حسب الجاهزية.

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