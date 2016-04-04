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اليوم.. الحكم فى قضية تهريب ضابط لإخوانى فى العاشر من رمضان

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اليوم.. الحكم فى قضية تهريب ضابط لإخوانى فى العاشر من رمضان اليوم.. الحكم فى قضية تهريب ضابط لإخوانى فى العاشر من رمضان
تصدر محكمة العاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد الأشرف، اليوم الاثنين الحكم فى القضية رقم 1736 لسنة 2016 جنح أول العاشر الخاصة بالملازم أول "رشاد.ع.م"، ومساعدى الشرطة "صابر.ف.ال"، و"خالد.ال" من قوة قوات أمن العاشر من رمضان، المتهمين بتهريب متهم من سجن قوات أمن بالشرقية، والتى كان تم تاجيلها فى جلستها المنعقدة الاثنين 28 مارس للنطق بالحكم فى جلسة اليوم 4 أبريل .

وكانت النيابة العامة بالعاشر من رمضان برئاسة المستشار محمد جودة باشرت التحقيقات فى القضية، وانتقلت لقوات الأمن لسماع أقوال الضباط، وتبين أن السجين من أخطر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأجرت النيابة العامة معاينة على المكان الذى هرب منه السجين، وأن أحد المحبوسين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية هرب من سجن قوات الأمن بالعاشر من رمضان، أثناء الزيارة المقررة للسجناء، وخرج وسط الزائرين، ولم يتم اكتشاف واقعة هروبه فى وقتها، وأن الهارب من أخطر العناصر المتهمة فى قضايا تفجير محولات الكهرباء وأبراج المحمول، وكان محبوسًا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وتبين أن السجين يدعى "عبد الرحمن.ع"، وتم ضبطه ضمن الخلايا الإرهابية التى اشتركت فى وقائع تفجير محولات وأبراج الكهرباء.


>نيابة الشرقية تحتجز ضابطا وفردى شرطة بسبب هروب متهم إخوانى بالعاشر

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