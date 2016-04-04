بالصور.. "اليمن مهد الحضارة على مسرح الهناجر" سهرة يمنية بدار الأوبرا

تحت رعاية وزير الثقافة حلمى النمنم، والسفير اليمنى محمد الهيصمى، والمستشارة عائشة العولقى مدير المركز الثقافى اليمنى، عقد حفل "اليمن مهد الحضارة على مسرح الهناجر" فى سهرة يمنية بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى لليمن ومصر ثم كلمة السفير اليمنى، ثم كلمة نائب وزير الثقافة المصرى، ثم بدأ الحفل الفنى بالمطرية اليمنية أريج السيد بعدد من الأغانى الرائعة وأغانى التراث اليمنى بصوت الفنان فهد اليمنى. وقدمت الفرقة المصرية للفنون الشعبية ثلاثة عروض رائعة خلال الاحتفالية.

واختتم الحفل نجم الخليج الفنان اليمنى أحمد غزالة، وفى هذه الليلة اليمنية المصرية تقدم جميع أبناء الجالية اليمنية بمصر بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم لإنجاح هذا الحفل، وقدم خالد شيبة ممثل الجالية اليمنية بمصر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بـ"زعيم العرب" قائلا: "نأمل أن تقوى العلاقات التاريخية المصرية اليمنية لأن مصر هى قبلة كل اليمنيين، ومنذ قديم الزمان مصر واليمن أقدم الحضارات التاريخية فى العالم".



>