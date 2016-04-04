نفسك تخس ومتعقد من جمال الفنانين.. اعرف النظام الغذائى لمشاهير هوليوود

نظام "باليو" يقلل خطر أمراض السكر والقلب

كثير من الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن قد لا تحقق النتائج المرجوة منها، وينظر متبعوها بعين الحسرة لقوام المشاهير، متمنين أن يصبحوا مثلهم، وهم لا يعرفون أن النظام الغذائى الذى يتبعه المشاهير هو نظام "باليو" - المعروف باسم "حمية مشاهير هوليوود" - والذى أثبتت الأبحاث تعدد فوائده الصحية.>وأوضح الموقع الأمريكى "upi"، فى تقرير نشره مؤخرا، أن اتباع رجيم باليو(حمية مشاهير هوليوود)، تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكر وتحمى من الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت دراسة استعرضها الاجتماع السنوى لجمعية الغدد الصماء بولاية بوسطن الأمريكية أن اتباع النظام الغذائى "باليو" يساعد على فقدان الوزن وتحسين الدورة الدموية وخفض خطر الإصابة بمرض السكرى، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

النظام الغذائى باليو يقلل الوزن الزائد

>وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة "Caroline Blomquist " من وزارة الصحة العامة، أستاذ الطب السريرى بجامعة أوميا فى السويد: "إن اتباع النظام الغذائى دون تقييد للسعرات الحرارية بشكل ملحوظ يساعد فى تحسين الأحماض الدهنية المرتبطة بحساسية الإنسولين وخفض السمنة فى البطن ووزن الجسم عند النساء بعد بلوغهن سن اليأس، حيث يعانين من السمنة المفرطة فى هذا السن".

وأشار التقرير إلى أن باليو يستند لأنواع من الأطعمة يتناولها البشر منذ عصور ما قبل التاريخ، وتشمل اللحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة مع استبعاد منتجات الألبان والحبوب.

وكشف التقرير عن قائمة أطعمة مسموح بها فى نظام "باليو" وأخرى ممنوعة:

قائمة الطعام المسموح بها فى نظام باليو:

>1- اللحوم التى تتغذى مصادرها على الأعشاب.

>2- الأسماك والمأكولات البحرية.

>3- الفاكهة الطازجة.

>4- البيض.

>5- الجوز.

>6- الزيوت الصحية "الزيتون وبذور الكتان والأفاوكادو وجوز الهند".

قائمة الأطعمة غير مسموح بها فى رجيم باليو:

>1- الحبوب، البقوليات بما فيها الفول السودانى.

>2- منتجات الألبان.

>3- السكر المكرر.

>4- البطاطس.

>5- الأطعمة المصنعة.

>6- الأطعمة المالحة أكثر من اللازم.

>7- الزيوت النباتية المكررة.

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