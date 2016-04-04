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سفيرا البرازيل والبرتغال يزوران اليوم جامعة أسوان

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سفيرا البرازيل والبرتغال يزوران اليوم جامعة أسوان سفيرا البرازيل والبرتغال يزوران اليوم جامعة أسوان
تستقبل جامعة أسوان، صباح اليوم الاثنين، "ماريا مادالينا"، سفيرة البرتغال بمصر، و"هوى باشيكو" سفير البرازيل فى ، والوفد المرافق لهما من جامعة "ريو دى جانيرو" الفيدرالية و4 أساتذة آخرين، فى زيارة تستغرق يومين للاحتفال باليوم الثقافى الثانى للبرتغال بمقر جامعة أسوان بصحارى.

وأكد الدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس جامعة أسوان، أن الهدف من الزيارة هو التعاون بين قسم اللغة البرتغالية بالجامعة ومعهد كامويش الدولى لنشر اللغة البرتغالية والعمل على مد جذور التواصل العلمى والثقافى بين جامعة أسوان وجامعات البرازيل والبرتغال.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أن الدكتور "جواو باتيستا" رئيس وفد جامعة ريودى جانيرو الفيدرالية، بصدد توقيع بروتوكول تفاهم مبدئى بين جامعة ريودى جانيرو الفيدرالية وجامعة أسوان، كما سيوجه الوفد دعوة إلى الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور فريد عبد الظاهر، عميد كلية الألسن، لزيارة جامعة ريودى جانيرو الفيدرالية، لإتمام توقيع البروتوكول، وذلك فى إطار التعاون الدائم والتطوير المستمر فى العملية التعليمية بجامعة أسوان والجامعات العالمية.

غدا.. جامعة أسوان تنظم منتدى الحوار الوطنى للشباب
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