"الشباب والرياضة" بالغربية تطلق فعاليات المرحلة الثالثة من منتدى الحوار الوطنى للشباب

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الاثنين فعاليات المرحلة الثالثة من منتدى الحوار الوطنى للشباب تحت شعار "بقوة شبابها.. تحيا مصر " بمركز شباب الجعفرية بإدارة الشباب والرياضة بدائرة مركز السنطة.

وصرح أحمد العكش رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بإدارة الشباب والرياضة بمدينه السنطه، بأن إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالغربية تطلق غدا الاثنين المرحلة الثالثة، من منتدى الحوار الوطنى للشباب تحت شعار"بقوة شبابها.. تحيا مصر" بمركز شباب الجعفرية بإدارة الشباب والرياضة بالسنطة.

ويضم المنتدى جميع الفئات العمرية من شباب الجامعات والأحزاب وطلاب اتحاد المدارس والعمال والفلاحين، والمعاقين والأقزام والأزهر والكنيسة وشباب الجمعيات والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

>يحاضر بفعاليات المنتدى متخصصون فى مجال للتنمية البشرية وأساتذة متخصصون من كليه الآداب جامعة طنطا.

ويتضمن برنامج منتدى الحوار الذى يستمر لمدة 3 أيام فى كل إدارة ورش عمل تفاعلية واستعراض ومناقشة الخطة التنفيذية للمنتدى، والتى تم الخروج بها من خلال الحوارات التى تم تنفيذها بالمرحلة الأولى وخطة المحافظة والمقترحات التى يريد الشباب إضافتها للمحاور والقضايا.

ويطرح المنتدى التوصيات بوثيقة احتياجات الشباب والمقرر طرحها بمؤتمر عام فى شهر سبتمبر المقبل بشرم الشيخ بحضور رئيس الجمهورية فى لقاء مفتوح مع الشباب لمناقشة القضايا النابعة من جميع فئات شباب جميع محافظات الجمهورية.

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