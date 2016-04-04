"وثائق بنما" تكشف أسماء رموز نظام مبارك بعد تجميد الاتحاد الأوروبى لأموالهم

كشفت تسريبات بنما، وثيقة أصدرتها لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة "بريتيش فيرجين أيلاند" فى عام 2011 تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبى فى مارس 2011 بعد الإطاحة بمبارك.

وأصدرت شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" قائمة بالأسماء فى أكتوبر 2011 بعد تفعيل قرار التجميد فى يوليو من نفس العام، مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبى. وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم فى قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصرى من فوائد التنمية.

وتشمل الوثيقة اسم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثانى جمال وزوجته خديجة الجمّال.

وشملت القائمة عدد من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

وضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان فى عهد الرئيس مبارك أحمد المغربى، وزوجته نجلاء الجزايرلى، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسنى، ونجله أمير محمد زهير جرانة.

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