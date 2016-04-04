أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التضامن": بدء مراجعة بيانات حجاج الجمعيات وإجراء القرعة الأسبوع المقبل

Google+ Print
"التضامن": بدء مراجعة بيانات حجاج الجمعيات وإجراء القرعة الأسبوع المقبل "التضامن": بدء مراجعة بيانات حجاج الجمعيات وإجراء القرعة الأسبوع المقبل
أعلن أيمن عبد الموجود ،المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة والتجارة الداخلية، عن بدء مراجعة بيانات أعضاء الجمعيات الأهلية الذين تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام، وذلك لاستبعاد ممن سبق لهم تأدية الفريضة خلال الخمس سنوات الماضية من الحصول على التأشيرات هذا العام، على أن يتم إجراء القرعة لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج الأسبوع المقبل.

وأضاف المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، لـ"اليوم السابع"، أن جميع بيانات المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج سجلت على الحاسب الآلى، وجارٍ مراجعتها حاليا للتأكد من صحة البيانات، إضافة إلى أنه تمت مخاطبة المديريات فى مختلف المحافظات بالضوابط الجديدة لمشرفى حجاج الجمعيات الأهلية، وهى ألا يتجاوز سن المشرف عن 60 عامًا لتمكنه من خدمة الحجاج خلال تأدية مناسك الحج، وأن يتمتع باللياقة الصحية لتمكنه من خدمة حجاج الجمعيات، وأن يكون عضواً بمجلس إدارة جمعية من ضمن أنشطتها تنظيم الحج، وألا يكون شارك فى إشراف بعثة الحج أكثر من ثلاث مرات متتالية، حيث سيتم اختيار مشرف لكل 47 حاجاً، وفقاً للمعايير وبعيداً عن المجاملات.

كات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت أن عدد المتقدمين للحصول على تأشيرة حج الجمعيات الأهلية هذا العام بلغ 100 ألف شخص، موضحة أنه تم تسجيل بياناتهم على الحاسب الآلى لإجراء القرعة الإلكترونية خلال الأيام المقبلة لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، والبالغ عددها 10 آلاف تأشيرة.


>"التضامن": 100 ألف شخص تقدموا للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم