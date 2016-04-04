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إلحقه قبل فوات الأوان.. 4 طرق لإنقاذ مريض الجلطة أو الأزمة القلبية

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إلحقه قبل فوات الأوان.. 4 طرق لإنقاذ مريض الجلطة أو الأزمة القلبية إلحقه قبل فوات الأوان.. 4 طرق لإنقاذ مريض الجلطة أو الأزمة القلبية
كشف الدكتور أحمد مجدى - استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومى - عن 4 محاور مهمة لاستغلال الوقت الذهبى أو نافذة الحياة لإنقاذ مريض القلب إثر تعرضه لجلطة أو أزمة قلبية.

وأوضح الدكتور أحمد - فى ختام فعاليات المؤتمر السنوى العاشر للأزمات القلبية وقصور الشريان التاجى - أن كل الدول بل معظم مدن العالم المتقدم اتجهت لوضع خطط وبرامج لمواجهة الأزمات القلبية ترتكز على 4 محاور هى:

1. توعية الإنسان العادى بمخاطر الشريان التاجى وأعراضه الحادة.
>2. الخطوات التى تبدأ منذ اتصال المريض ونقله بسيارة الإسعاف وبدء العلاج أثناء نقله إلى طوارئ المستشفى.
>3. استمرار العلاج داخل المستشفى والرعاية المركزة لإذابة جلطة الشريان التاجى.
>4. تركيب القسطرة القلبية لفتح الشريان وإعادة تروية عضلة القلب.

ولفت الدكتور أحمد مجدى – رئيس المؤتمر - إلى ضرورة أن تتم فى وقت قياسى وبتعاون أطراف متعددة من أطباء القلب والقسطرة القلبية والرعاية المركزة والطوارئ والممرضين، والعاملين بالإسعاف الطبى.


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>بالصور.. التدخين وارتفاع الضغط والسكر تصيب ربع مليون مصرى سنويا بالأزمات القلبية

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مصر 365

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