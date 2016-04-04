اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية

تستأنف اليوم الاثنين الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" عضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث السفارة الأمريكية". وسيتم الاستماع إلى أقوال الشهود، وطلبت المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 23 متهماً عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

بالفيديو والصور.. النيابة بـ"أحداث السفارة الأمريكية" تطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين

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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية لـ4 أبريل