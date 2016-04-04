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سفير مصر بلبنان: لابد من إنهاء الفراغ الرئاسى حرصًا على استقرار البلاد

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سفير مصر بلبنان: لابد من إنهاء الفراغ الرئاسى حرصًا على استقرار البلاد سفير مصر بلبنان: لابد من إنهاء الفراغ الرئاسى حرصًا على استقرار البلاد
التقى السفير المصرى فى لبنان محمد بدر الدين زايد، البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى فى مقر البطريركية فى بكركى، وتناول اللقاء العلاقات المتميزة والتاريخية بين ولبنان، فضلاً عن مناقشة التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وشهد اللقاء اتفاقًا حول ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسى حرصًا على الاستقرار فى لبنان.

فى أعقاب اللقاء، أكد السفير المصرى علاقة مصر وانفتاحها على كل الطوائف اللبنانية، وشدد على أن التسامح والاعتدال هو أساس التحرك المصرى فى المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ولبنان كانتا دائمًا تقودان النهضة والتنوير فى العالم العربى، وتقدمان نموذجًا للاعتدال والتعايش الدينى.

كما التقى السفير المصرى فى لبنان د. محمد بدر الدين زايد، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة.

جاء اللقاء فى إطار الحرص المتبادل على التشاور بصفة مستمرة حول تطورات الأوضاع فى لبنان والمنطقة العربية، فضلاً عن بحث العلاقات القوية والمتميزة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين فى مصر ولبنان.

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مصر 365

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