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مقتل المتحدث باسم جبهة النصرة و20 مسلحًا فى غارات جوية على إدلب السورية

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مقتل المتحدث باسم جبهة النصرة و20 مسلحًا فى غارات جوية على إدلب السورية مقتل المتحدث باسم جبهة النصرة و20 مسلحًا فى غارات جوية على إدلب السورية
أعلن مؤيدو تنظيم جبهة النصرة، مقتل المتحدث باسم الجماعة أبو فراس السورى اليوم الأحد، فى غارات جوية على مدينة إدلب فى سوريا.

وأشار العديد من المؤيدين لجبهة النصرة فى سوريا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إلى أن عدد من مقاتلى جند الأقصى قتل فى الغارة التى استهدفت القيادى أبو فراس السورى من قبل التحالف الغربى العربى فى إدلب.

فيما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن المتحدث باسم جبهة النصرة قتل مع نجله، وعشرون متشددًا آخرين اليوم الأحد فى غارات جوية بمحافظة إدلب شمال شرق سوريا .
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