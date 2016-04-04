المجلس الرئاسى الليبى يقرر تجميد بعض الحسابات المصرفية

قرر المجلس الرئاسى الليبي، مساء اليوم الأحد، تجميد الحسابات المصرفية التابعة للوزارات والجهات والهيئات الممولة من خزانة الدولة فيما عدى حساب الباب الأول المرتبات والمزايا.

كما قرر المجلس فى قراره رقم 7 لعام 2016 ، أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 6 لسنة 2016، الإفراج عن الحسابات المجمدة بموجب هذا القرار، بعد استلام طلب الإفراج من الجهات المعنية.

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