بالصور.. ضبط 750 كيلو بانجو داخل فنطاس سيارة أسمنت فى الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة محور قناة السويس ومديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط 362 لفافة بانجو كبيرة الحجم داخل فنطاس سيارة أسمنت بالقرب من معدية الفردان بالإسماعيلية.

كانت معلومات سرية وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء، تفيد اعتزام شخصين تهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو داخل 3 مخازن سرية بسيارة أسمنت، وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات .

عقد اجتماع تنسيقى ضم اللواء على العزازى، مدير أمن الاسماعيلية، واللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، واللواء محمد ثروت مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء، وذلك لضبط السيارة المتحرى عنها عقب عبورها للمجرى الملاحى لقناة السويس.

تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط السيارة وما بداخلها من مخدرات، وتمكن العميد محمد سلامة مدير منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية لمكافحة المخدرات، والعقيد عصام جبر والعقيد حافظ مهران، والعقيد مفيد فوزى وكلاء المنطقة، من ضبط السيارة رقم 170343 نقل دقهلية مقطورة رقم 17573 دقهلية سيارة فنطاس تعمل فى نقل الاسمنت قيادة المتهم "عماد .م . م" مواليد 1984 سائق وبرفقته المتهم "محمد . ش .ع " مواليد 1993.

بتفتيش السيارة تم العثور على 3 مخازن سرية داخل فنطاس السيارة وبتفتيشهم تم العثور على 362 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت مايقرب من 750 كيلوجرام.

تم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو بانجو و800 قرص مخدر فى بنى سويف

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