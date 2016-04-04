أمن القليوبية: جنازة عسكرية للرقيب "مصطفى محمد" شهيد كمين الخصوص

أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية على إقامة جنازة عسكرية للشهيد الرقيب "مصطفى محمد"، والذى استشهد نتيجة هجوم إرهابى على كمين شرطى أسفل الطريق الدائرى بالخصوص.

وأوضح فى تصريحات صحفية، أن مديرية أمن القليوبية بدأت فى تجهيز مراسم الجنازة العسكرية للشهيد بعد أخذ رأى أسرته وموافقتها على مراسم الجنازة العسكرية، موضحاً أن أجهزة أمن القليوبية تكثف جهودها لسرعة تحديد هوية الجناة وضبطهم.

وكان رقيب الشرطة "مصطفى محمد" قد استشهد وأصيب النقيب خالد محى، معاون مباحث الخصوص، والمخبر "حسن. ع" بإصابات بالغة، جراء هجوم إرهابى عليهم بالأسلحة الآلية من سيارتين يقودها ملثمين، أثناء تواجدهم فى كمين أسفل الطريق الدائرى، وتم نقل جثة الشهيد ومصابى الكمين الى مستشفى الزيتون العام فى القاهرة.

مصدر أمنى: استشهاد رقيب شرطة فى هجوم مسلح على كمين الخصوص بالقليوبية

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