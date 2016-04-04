قنصل السودان: ندرس الاستعانة بكوادر طبية مصرية فى علاج المرضى السودانيين

أكدت السفيرة أحلام عبد الجليل، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، أننا ندرس الاستعانة خلال الفترة المقبلة بكوادر طبية متخصصة من معهد الأورام بأسوان جنوب مصر ، لخدمة المرضى السودانيين بالولاية الشمالية، من خلال اتفاقية تعاون سيتم تفعليها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة أحلام عبد الجليل، على رأس وفد من القنصلية العامة لجمهورية السودان بـأسوان، اليوم الأحد، لمعهد أورام أسوان، وذلك لمتابعة المستوى الطبى والخدمات التى يقدمها المعهد لعلاج مرضى الأورام فى محافظات أسوان والأقصر والبحر الأحمر وقنا.

وأضافت القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، بأن زيارتها لمعهد الأورام تضمنت تفقد الأقسام المختلفة بالمركز والأجهزة الحديثة الموجودة مؤخراً بدعم من وزارة الصحة المصرية، لخدمة مرضى الأورام فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى خدمة المرضى السودانيين المقيمين فى أسوان والبحر الأحمر.

وأشارت السفيرة أحلام، إلى أن الزيارة تناولت أيضاً اجتماعاً بالدكتور حازم الفيل، مدير مركز الأورام بأسوان، لمناقشة إمكانية الاستعانة بكوادر طبية متخصصة مصرية، فى الولاية الشمالية بدولة السودان، للاستفادة من خبراتهم فى مجالات العلاج والتدريب والتأهيل والخبرات، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين البلدين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حازم الفيل، مدير مركز الأورام بأسوان، بأنه سيكون هناك دراسة جادة للمقترح الذى طرحته السفيرة أحلام عبد الجليل، خاصة بعدما لمسه وفد القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان من إمكانيات وجودة الخدمة التى تقدم للشعب السودانى المقيم فى أسوان وأيضاً أبناء الصعيد.

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