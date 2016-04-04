أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الثلاثاء..75 فيلما تتنافس فى مهرجان المنيا الثانى لأفلام المدارس

Google+ Print
الثلاثاء..75 فيلما تتنافس فى مهرجان المنيا الثانى لأفلام المدارس الثلاثاء..75 فيلما تتنافس فى مهرجان المنيا الثانى لأفلام المدارس
تنظم مديرية التربية والتعليم بالمنيا الثلاثاء القادم المهرجان الثانى لأفلام المدارس وذلك فى العاشرة صباحاً بمسرح ديوان عام المحافظة بحضور مجموعة من السينمائيين والنقاد ولجنة تحكيم من التلفزيون لاختيار الأفلام الفائزة بالمهرجان.

قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم ان المدارس المتنافسة تشارك بعدد 75 فيلم من انتاج وسيناريو وحوار وتمثيل واخراج طلاب المراحل التعليمية المختلفة ولا يوجد اى تدخل من اى نوع من خارج المدارس، مشيراً ان هذا المهرجان ياتى فى اطار تفعيل الانشطة المدرسية التى تتبناها الوزارة والتى تساهم وبشكل كبير فى تكوين شخصية المتعلم .

واضاف ان المهرجان يهدف فى المقام الأول إلى تعريف الناس بالفيلم التربوى وأهميته فى تغيير سلوكيات الطلاب بما يؤثر إيجابياً على تغيير سلوكيات المجتمع للأفضل، كما يساهم ايضاً فى تنمية مبدأ المشاركة والعمل الجماعى بين الطلاب

اليوم.. بدء فعاليات برنامج إعداد القيادات الشبابية بالمنيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365