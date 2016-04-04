الثلاثاء..75 فيلما تتنافس فى مهرجان المنيا الثانى لأفلام المدارس

تنظم مديرية التربية والتعليم بالمنيا الثلاثاء القادم المهرجان الثانى لأفلام المدارس وذلك فى العاشرة صباحاً بمسرح ديوان عام المحافظة بحضور مجموعة من السينمائيين والنقاد ولجنة تحكيم من التلفزيون لاختيار الأفلام الفائزة بالمهرجان.إعلان - Ads إعلان - Ads
قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم ان المدارس المتنافسة تشارك بعدد 75 فيلم من انتاج وسيناريو وحوار وتمثيل واخراج طلاب المراحل التعليمية المختلفة ولا يوجد اى تدخل من اى نوع من خارج المدارس، مشيراً ان هذا المهرجان ياتى فى اطار تفعيل الانشطة المدرسية التى تتبناها الوزارة والتى تساهم وبشكل كبير فى تكوين شخصية المتعلم .
واضاف ان المهرجان يهدف فى المقام الأول إلى تعريف الناس بالفيلم التربوى وأهميته فى تغيير سلوكيات الطلاب بما يؤثر إيجابياً على تغيير سلوكيات المجتمع للأفضل، كما يساهم ايضاً فى تنمية مبدأ المشاركة والعمل الجماعى بين الطلاب