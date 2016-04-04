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بالصور.. قنصل فلسطين بالإسكندرية يقلد قناصل الدول الأجنبية الوشاح الفلسطينى

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بالصور.. قنصل فلسطين بالإسكندرية يقلد قناصل الدول الأجنبية الوشاح الفلسطينى بالصور.. قنصل فلسطين بالإسكندرية يقلد قناصل الدول الأجنبية الوشاح الفلسطينى
قلد السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، وشاح علم فلسطين لعدد من قناصل والهيئات الدبلوماسية بالإسكندرية مساء أمس، أثناء حفل يوم الأرض الفلسطينى، ومنهم نبيل حجلاوى قنصل عام فرنسا، ورشيد صاديكوف، قنصل روسيا بالإسكندرية، أسامة الخشاب قنصل لبنان، ومحمد صغيرون قنصل عام السودان.

كما ارتدى الوشاح الفلسطينى تشيو نان شان، قنصل الصين، وسردار بالانتابه قنصل عام تركيا بالإسكندرية، ونائب قنصل والقنصل الليبى، جاء ذلك خلال حفل يوم الأرض الفلسطينى الذى نظمته القنصلية الفلسطينية بالإسكندرية.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الجالية الفلسطينية بالإسكندرية، وأحيا الحفل فرق تراثية فلسطينية وأغانى ورقصات فنية لنشر الثقافة الفلسطينية وأحياء التراث الفلسطينى القديم.

قنصل فلسطين بالإسكندرية

قنصل فلسطين بالإسكندرية (1)

قنصل فلسطين بالإسكندرية (2)

قنصل فلسطين بالإسكندرية (3)

قنصل فلسطين بالإسكندرية (4)

قنصل فلسطين بالإسكندرية (5)

قنصل فلسطين بالإسكندرية (6)


>بالصور.. فرقتا الدبكة والفالوجة يحيون حفل إحياء يوم الأرض الفلسطينى بالإسكندرية

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مصر 365

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