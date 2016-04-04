الإخوان :اللجان الجديدة للجماعة مؤقتة حتى إجراء الانتخابات الداخلية

قال محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد، إن اللجان الجديدة التى شكلتها الجماعة ستكون مؤقتة لحين إجراء انتخابات داخلية بشكل كامل.

وأضاف عبد الرحمن، فى بيان للجماعة، أن هذه اللجان مؤقتة وليست استبدالية لعرض الأمور عليها وفق اللائحة العامة للجماعة، مضيفا أن اللائحة الجديدة تتضمن آليات تعديلها .

كانت جماعة الإخوان ، قالت إنها شكلت 4 لجان جديدة للجماعة منها اللجنة الإدارية المنتخبه برئاسة محمد عبد الرحمن المرسى عضو مكتب الإرشاد وتعمل تحت اشراف القائم بعمل المرشد العام، ومهمتها تسيير الاعمال وإدارة شئون الجماعة إلى ان تنتهى عملية استكمال المجالس الشورية وانتخاب مكتب ارشاد مؤقت وفق التعديل اللائحى الذي يقرره مجلس الشورى.

وأوضحت الجماعة فى بيان لها أن اللجنة الثانية هى لجنة الانتخابات وهى مشكلة للإشراف على استكمال المؤسسات الشورية وانتخابات المستويات الإدارية بدءا من شورى المحافظات واقتراح الضوابط والإجراءات وما اقترحه مسئولو المكاتب الإدارية ولجنه التطوير فى هذا الشأن، ورفع ذلك للقائم بعمل المرشد لاعتماده.

وأوضح أن اللجنة الثالثة هى لجنة الرؤية وهى لجنة مشكلة من جزء بالداخل والأخر بالخارج لاستلام المنتج الحالي والملاحظات التي جاءت من الصف والخروج بمنتج واحد يعرض على أعضاء الشورى العام لمناقشته وإقراره، فيما تختص اللجنة الرابعة بالتحقيق مع أعضاء الشورى العام وفق الإجراءات التى تنص عليها اللائحة.

متحدث الإخوان يكشف: "بديع" طلب من محمود عزت الخروج من مصر