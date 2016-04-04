80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 5 ملايين طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 80 سفينة خلال اليومين الماضيين بحمولات 5 ملايين طن، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 38 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن ومن الجنوب عبور 42 سفينة بحمولة 2مليون و200 ألف طن

وكشفت تقارير ملاحية، صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناه شهدت يوم السبت عبور 42 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن، حيث عبرت القناة من الشمال 18 سفينة بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB بحمولة 163 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات العربية، كما عبرت من الجنوب 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول السنغافورية EAGLE VERMONT بحمولة 162 ألف طن قادمة من السعودية ومتجهة إلى فرنسا.

وأشارت التقارير، إلى أن المجرى الملاحى للقناة شهد أمس الأحد عبور 38 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن سفن حاويات وناقلات غاز طبيعي من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MAREN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة الى ماليزيا.

وعبرت 18سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 900 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعي التابعة لجزر المارشال RASHEDAبحمولة 166 ألف طن.

عبور 1300 سفينة قناة السويس خلال شهر فبراير بحمولة 77.7 مليون طن