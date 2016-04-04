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ننشر أسماء شهيد ومصابى الشرطة فى هجوم ملثمين على"كمين الخصوص" بالقليوبية

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ننشر أسماء شهيد ومصابى الشرطة فى هجوم ملثمين على"كمين الخصوص" بالقليوبية ننشر أسماء شهيد ومصابى الشرطة فى هجوم ملثمين على"كمين الخصوص" بالقليوبية
استشهد منذ قليل، رقيب شرطة "مصطفى محمد" وأصيب النقيب خالد محى، معاون مباحث الخصوص، والمخبر "حسن. ع" بإصابات بالغة، والمعينين بقوه كمين الخصوص أسفل الطريق الدائرى، جراء هجوم سيارتين بهما ملثمين اعتدوا على قوة أفراد الكمين بالأسلحه الآلية، مما أدى إلى استشهاد رقيب الشرطة وإصابه الآخرين.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة، وانتقل مدير المباحث الجنائية والعميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، والعقيد عبدلله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، لمكان الحادث ، وتم فرض كردون أمنى حول مداخل ومخارج الطريق الدائرى وقرى الخانكة وشبين القناطر، وجار ملاحقة المتهمين.

مصدر أمنى: استشهاد رقيب شرطة فى هجوم مسلح على كمين الخصوص بالقليوبية
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