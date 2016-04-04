تجديد حبس ربة منزل قتلت ابنها خنقا "بسلك كهرباء" 15 يوما بالمطرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق قتلت ابنها، بخنقه بسلك كهرباء بسبب مشاجرة بينهما.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى بوفاة "عبد الرحمن.م" 24 سنة عاطل، محكوم عليه فى قضيتين حبس جزئى "ضرب، سرقة"، والمقضى فيهما بالحبس شهرين. وبالانتقال عثر على جثة المتوفى بمسكنه وبه إصابات عبارة عن "جروح متفرقة بالذراع اليمنى والرقبة"، وبالفحص تبين أنه حدثت مشادة كلامية بين المتوفى ووالدته "صافية.م" 51 سنة ربة منزل، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتوفى بمحاولة التعدى على والدته بسكين، إلا أنها تمكنت من تقييد حركته ونزع السكين من يده، ما أحدث إصابته، وقامت بلف سلك كهربائى حول رقبته وخنقه، ووضعته على سريره ظناً منها أنه فى حالة إغماء، وعند محاولتها إيقاظه فوجئت بأنه فارق الحياة. وتأيدت الواقعة بشهادة شقيقته "سارة" 30 سنة بكالوريوس خدمة اجتماعية، وشقيقه "إبراهيم" 18 سنة طالب، وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2811 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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