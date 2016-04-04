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إحلال وتجديد الكوبرى الواصل بين "عزبة الحيط وقرية القرعان" بسوهاج

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إحلال وتجديد الكوبرى الواصل بين "عزبة الحيط وقرية القرعان" بسوهاج إحلال وتجديد الكوبرى الواصل بين "عزبة الحيط وقرية القرعان" بسوهاج
قرر لطفى محمد على، رئيس مدينة ومركز جرجا ، عمل تحويلة جديدة على بعد 200 متر من كوبرى بيت داود، وذلك بعد غلق الكوبرى الواصل بين عزبة الحيط وقرية القرعان بمركز جرجا نتيجة حدوث هبوط وميل بالكوبرى .

وقال رئيس المدينة لـ "اليوم السابع"، إنه قام ورئيس القرية ورئيس قسم الطرق بالوحدة المحلية بجرجا ومندوب من إدارة الرى بمعاينة الكوبرى، وتبين وجود كسر فى "كمر" الكوبرى وانهيار فى أوله من الناحية الشرقية وقرر عمل إحلال وتجديد للكوبرى، وعمل التحويلة لسير السيارات عليها وكوبرى خشبى على بعد 100 متر للأهالى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز جرجا يفيد بحدوث هبوط محدود بكوبرى بقرية دون حدوث خسائر.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد طه، رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، والنقيب أحمد عبد الرؤف معاون المباحث ،‏ وجود ميل بالكوبرى الواقع على ترعة الكسرة بناحية القرعان دائرة المركز وحفرة مساحتها ‏‏50 سم × 60 سم تقع بوسط الكوبرى والحفرة نافذة بجسم الكوبرى من أعلى إلى أسفل وتم إغلاق الكوبرى بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

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42016335649558هبوط-بالكوبرى-الواصل-بين-عزبة-الحيط-وقرية-القرعان-(4)

هبوط وميل بالكوبرى الواصل بين عزبة الحيط وقرية القرعان بجرجا فى سوهاج
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