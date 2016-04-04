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الاتحاد البرتغالي يبحث تجنيس مهاجم الأهلي الإماراتي لخوض اليورو

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الاتحاد البرتغالي يبحث تجنيس مهاجم الأهلي الإماراتي لخوض اليورو الاتحاد البرتغالي يبحث تجنيس مهاجم الأهلي الإماراتي لخوض اليورو

كشفت صحيفة "ديسبورتو" البرتغالية أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يبحث تجنيس ليما مهاجم نادي الأهلي الإماراتي لقيادة في اليورو المقبلة.

ليما تألق في الدوري البرتغالي مع فريقي بنفيكا وسبورتنج براجا ومن قبلهما بيلينينسيش، قبل أن ينتقل للأهلي الإماراتي بداية الموسم الجاري.

ويواجه منتخب البرتغال مشاكل هجومية منذ اعتزال الثنائي نونو جوميش وباوليتا واقتصار هجوم المنتخب البرتغالي على الرباعي هوجو ألميدا، إيدير، نيلسون أوليفيرا وهيلدر بوستيجا.

ولذلك فيفكر الاتحاد البرتغالي في تجنيس ليما المهاجم البرازيلي الهداف لقيادة المنتخب في اليورو المقبلة، نظرا لأنه لم يلعب أي مباراة من قبل لمنتخب البرازيل.

صاحب الـ 32 عاما سجل 19 هدفا في 23 مباراة سجلها هذا الموسم مع فريقه الإماراتي، وتعافى مؤخرا من الإصابة التي لحقت به.

ووقع المنتخب البرتغالي بجانب منتخبات أيسلندا، النمسا والمجر في المجموعة السادسة والأخيرة.

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