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بالفيديو - تورينو يقلب طاولة إنتر ويهزمه في عقر داره

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بالفيديو - تورينو يقلب طاولة إنتر ويهزمه في عقر داره بالفيديو - تورينو يقلب طاولة إنتر ويهزمه في عقر داره

(إفي): عاد تورينو بثلاث نقاط غالية من ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل إنتر ميلانو بعدما قلب تأخره بهدف نظيف لفوز بهدفين لواحد، مساء يوم الأحد في ختام الجولة الـ31 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى "النيراتزوري" شوط المباراة الأول متقدما في النتيجة عبر قائده الأرجنتيني ماورو إيكاردي من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

إلا أن أصحاب الأرض انتفضوا في شوط المباراة الثاني وعادلوا النتيجة أولا عبر كريستيان مولينارو في الدقيقة 55 بعد لعبة مشتركة رائعة مع الأرجنتيني ماكسي لوبيز الذي هيأ الكرة بالكعب للأول داخل المنطقة لم يتوانى مولينارو في تسديدها قوية داخل شباك سمير هاندانوفيتش.

ومع حلول الدقيقة 57 لعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد جواو ميراندا، قبل أن يتعرض الظهير الياباني يوتو ناجاتومو هو الآخر للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 73 بعد عرقلته لمهاجم تورينو وهو في مواجهة المرمى ليحتسب الحكم أيضا ركلة جزاء نفذها أندريا بيلوتي بنجاح في الشباك.

وواصل إنتر بهذه النتيجة مسلسل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام روما، ليتجمد رصيده بذلك عند 55 نقطة ويهبط للمركز الخامس بفارق نقطة خلف فيورنتينا.

في المقابل، رفع "التورو" بهذا الانتصار الغالي رصيده من النقاط لـ36 يحتل بها المركز الحادي عشر.

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فيديو اليوم السابع

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