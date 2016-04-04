إحباط تهريب ساعتين مزودتين بكاميرات دقيقة داخل طردين قادمين من الإمارات

أحبطت السلطات الجمركية بقرية البضائع وجمارك البريد السريع، محاولتين لتهريب ساعتين مزودتين بكاميرات دقيقة قد تستخدم فى أعمال التجسس، والممنوع تداولها واستخدامها.

وقال مصدر بالمطار، إن رجال الجمرك اشتبهوا فى طردين قادمين من الإمارات وبتفتيشهما تم العثور على المضبوطات.

وبالعرض علي عبد المنعم عليوه، مدير عام جمارك طرود البريد السريع، ومحمد محمود رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، تم اتخاذ قرار بمصادرتهما وإخطار الجهات المعنية بالواقعة.

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