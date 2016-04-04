زوج يقيم دعوى ويطالب بحضانة ابنته بعد تسبب طليقته فى وفاة طفليهما بسبب الإهمال

وقف الزوج "رفعت.م" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى فى دعوى يطالب فيها بحضانة ابنته من طليقته "مروة.ك" بعد وفاة طفليها التوأم بعد وعكة صحية بسبب إهمالها وتركها لهما مع الخادمة فترات طويلة للخروج مع صديقاتها.

وذكر فى الدعوى التى حملت ٥٦٧٨ لسنة ٢٠١٦: طوال فترة زواجنا عانيت الأمرين من إهمال زوجتى واستهتارها وتركها المنزل ومعاملتى وكأنى أعمل لديها وليس زوجها وعندما أطالب بحقوقى ترفع صوتها على وتتهمنى بأننى لست من مستواه وأنها تنازلت عندما قبلت بالزواج منى .

وتابع: حاولت بعد إنجاب ابنتى الكبرى أن أتحمل العيش معها وظننت أن الأمومة سوف تغيرها وتجعلها مسئولة ولكنها كانت تزداد فى تقصيرها معى وابنتى وبعدها بفترة رزقنا بولدين توأم بالرغم من قيامها أكثر من مرة بمحاولة الإجهاض أثناء حملها ولكن أهلها هم من جعلوها تتراجع عن تلك الفكرة .

وأكمل: لم أظن أن حياتى مع الشابة الجامعية التى قضيت ٣ سنوات فى حبها ستنتهى بتلك المأساة وطلاقى لها بعد الحادثة، فلم أتصور وجود أم مثلها لا تمتلك قلبا وتترك أولادها معظم الوقت مع الخادمة ولا تهتم بهما أثناء مرضهما منها لله، تسببت فى موتهما ورغم كل ذلك لم تتأثر ومازالت تتصرف بنفس طريقتها، لذلك لن أتركها تقضى على ابنتى التى مازالت تعيش معها .

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