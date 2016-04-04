قاتل ابن أخيه بالبحيرة: رفض تسليمى حديقة موالح تنازعت عليها قديما مع والده

اعترف المتهم محمد .م.ب" فلاح، بقتل نجل شقيقة "عبد المنتصر . أ ب م" سكرتير مدرسة بقرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة لخلافات بينهما على حديقة موالح، أمام المستشار كريم عبد اللطيف رئيس نيابة كوم حمادة.

وقال المتهم إنه تعدى بالضرب على نجل شقيقه بعصا كانت بحوزته مما أدى إلى إصابة المجنى عليه بنزيف من الأنف والأذن اليسرى أدى لوفاته فى الحال، مضيفًا أن الخلافات كانت بينه وبين نجل شقيقه على حديقة الموالح وحينما طالب المجنى عليه بحقه فى الحديقة رفض وتعامل معه بأسلوب غير لائق فما كان منه إلا أن اشتبك معه فى الحال بمساعدة نجله.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه حاول تضليل العدالة بإخبار زوجة المجنى عليه أن سبب الوفاة سقوط زوجها حال قيامه بتقليم شجر النخيل الخاص بحديقة مسكنهما.

ترجع أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء حبكة، مأمور كوم حمادة من العميد خالد غانم، رئيس فرع البحث الجنائى، بوصول "عبد المنتصر . أ ب م" سكرتير مدرسة ومقيمة قرية الحدين دائرة المركز جثة هامدة إلى المستشفى العام بكوم حمادة، إثر إصابته بـ"سحجة بالجبهة ونزيف من الأنف والأذن اليسرى " .



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الضحية

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