طارق عبد الجابر: إجراءات إدارية سبب تأجيل عودتى لمصر إلى الأربعاء

قال الإعلامى طارق عبد الجابر، إن تأجيل عودته إلى مصر إلى بعد غد الأربعاء نتيجة إجراءات إدارية، موضحا أنه تلقى تطمينات للعودة، مشيرا إلى أنه محاميه أبلغه بانتهاء إجراءات العودة وأنه سيكون فى مصر بعد غد.

وأضاف عبد الجابر، لـ"اليوم السابع" من قبرص، أنه سعيد بالعودة إلى بلده، كى يستكمل إجراءات علاجه، مشيرا إلى أن عودته تؤكد أن مصر لا تفرط فى أبناءها.

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