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طارق عبد الجابر: إجراءات إدارية سبب تأجيل عودتى لمصر إلى الأربعاء

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طارق عبد الجابر: إجراءات إدارية سبب تأجيل عودتى لمصر إلى الأربعاء طارق عبد الجابر: إجراءات إدارية سبب تأجيل عودتى لمصر إلى الأربعاء
قال الإعلامى طارق عبد الجابر، إن تأجيل عودته إلى إلى بعد غد الأربعاء نتيجة إجراءات إدارية، موضحا أنه تلقى تطمينات للعودة، مشيرا إلى أنه محاميه أبلغه بانتهاء إجراءات العودة وأنه سيكون فى مصر بعد غد.

وأضاف عبد الجابر، لـ"اليوم السابع" من قبرص، أنه سعيد بالعودة إلى بلده، كى يستكمل إجراءات علاجه، مشيرا إلى أن عودته تؤكد أن مصر لا تفرط فى أبناءها.


>معركة مصطفى بكرى وطارق عبد الجابر تصل لساحات القضاء.. عضو البرلمان: سأتقدم ببلاغ للنيابة للقبض عليه حال عودته لأنه خائن.. والإعلامى: مسئولون أوربيون تضامنوا معى وسأبدأ الإجراءات لرفع الحصانة عن بكرى
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مصر 365

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