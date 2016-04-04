برج العقرب حظك اليوم الاثنين 4/4/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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تواتيك العديد من الفرص بشكل مفاجئ وتحتاج لأن تقتنصها فى أسرع وقت ممكن حتى لو اضطررت لاتخاذ خطوة جريئة فى حياتك المهنية. التحدى أمامك الآن هو أن تتخذ قرارًا سريعًا لكن فى الوقت نفسه تزن الفرص وتدرسها جيدًا.حركة الكواكب وراء التدفق الشديد فى الطاقة فى حياتك العاطفية، والتغير المفاجئ لك، قد تجد نفسك تتصور بعدوانية غير مفهومة حتى بالنسبة لك مع شريكك وتواجه حيرة فى كيفية التعامل بالأمر حاول أن تؤجل اية قرارات فى هذه الفترة .السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح أيضًا، لذا من المهم أن تنبته لهذا الرابط بين صحتك وسعادتك لتبذل جهدًا كافيًا للعناية بصحتك حاول أن تستكشف ذاتك وتتعرف على أسباب تعاستك من الجذور وبالتوازى تهتم بنفسك وصحتكبعض الأمور تتأخر بشكل غير متوقع وهذا يجعلك تنزعج إلا أنك ستكتشف فيما بعد أن هذا التأخير كان فى صالحك وسيفيدك جدًا وقد يدفعك هذا لتجربة شيء جديد لإخراج أفضل مافيك.