برج العقرب حظك اليوم الاثنين 4/4/2016

تواتيك العديد من الفرص بشكل مفاجئ وتحتاج لأن تقتنصها فى أسرع وقت ممكن حتى لو اضطررت لاتخاذ خطوة جريئة فى حياتك المهنية. التحدى أمامك الآن هو أن تتخذ قرارًا سريعًا لكن فى الوقت نفسه تزن الفرص وتدرسها جيدًا.
على الصعيد العاطفي:
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حركة الكواكب وراء التدفق الشديد فى الطاقة فى حياتك العاطفية، والتغير المفاجئ لك، قد تجد نفسك تتصور بعدوانية غير مفهومة حتى بالنسبة لك مع شريكك وتواجه حيرة فى كيفية التعامل بالأمر حاول أن تؤجل اية قرارات فى هذه الفترة .
برج العقرب على الصعيد الصحي:
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السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح أيضًا، لذا من المهم أن تنبته لهذا الرابط بين صحتك وسعادتك لتبذل جهدًا كافيًا للعناية بصحتك حاول أن تستكشف ذاتك وتتعرف على أسباب تعاستك من الجذور وبالتوازى تهتم بنفسك وصحتك
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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بعض الأمور تتأخر بشكل غير متوقع وهذا يجعلك تنزعج إلا أنك ستكتشف فيما بعد أن هذا التأخير كان فى صالحك وسيفيدك جدًا وقد يدفعك هذا لتجربة شيء جديد لإخراج أفضل مافيك.
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شبكةعيونالإخبارية
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