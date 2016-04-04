حظك اليوم برج العذراء ليوم الاثنين 2016/4/4

حظك اليوم لبرج العذراء

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>يتسم هذا البرج بالهدوء والسكينة لكن بعض الأحداث ستجعلهم فى قمة العصبية والتوتر، وهذا التغيير الجوهرى فى شخصيتهم ربما يغير من شكل تعاملاتهم مع الناس، لذلك لا داعى للانصياع وراء هذه المشاعر حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة هم فى غنى عنها.>الحب سيكون من أفضل الأشياء فى حياتهم لكن ربما بعض التوترات والقلق الذى سيتعرضون له على مستوى الحياة العملية، يفقدهم التمتع بهذه الحالة الخاصة، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا حتى لا تخسروا أشخاص لا تعوض.>يجب أن تتبعوا تعليمات الطبيب بكل تفاصيلها لأن هذا التوتر ربما يجعلك عرضة لبعض الأمراض العصبية مثل القولون.>التوتر للأسف سيكون من أكثر الأشياء التى قد تضيع عليهم فرص حقيقية سواء فى مستوى العمل أو فى اى مجال أخر، لذلك يجب أن يلتزموا الهدوء ليتخطوا هذه المرحلة.