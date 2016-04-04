حظك اليوم برج السرطان ليوم الاثنين 2016/4/4

حظك اليوم لبرج السرطان :

>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهنى:

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>بعد فترات صعبة مرت على ابناء هذا البرج خاصة على المستوى العملى، يعودوا مرة أخرى ليأخذوا أماكنهم الطبيعية، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلهم طوال الفترات القادمة فالتوفيق سيكون حليفهم الوحيد.>الحب للأسف سيكون من العوامل السلبية فى هذه الفتلارة، فعلى الرغم من ارتفاع حالتهم المعنوية على كافة الأصعدة، إلا أن الحالة العاطفية ستكون فى قمة توترها .>للأسف من الممكن ان يتعرضون لوعكة صحية لا يدرون ما السبب ورائها ربما يكون نفسى، لكن عليهم أن يحرصوا على تعليمات الطبيب حتى يتخطوا هذه الأزمة .>مزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، لكن للأسف الحب سيكون من العوامل السلبية التى إذا ما استمعنا إلى مشاكلنا لتراجعنا إلى الخلف .