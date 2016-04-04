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حظك اليوم برج السرطان ليوم الاثنين 2016/4/4

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حظك اليوم برج السرطان ليوم الاثنين 2016/4/4 حظك اليوم برج السرطان ليوم الاثنين 2016/4/4

لبرج السرطان :
>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهنى:


>بعد فترات صعبة مرت على ابناء هذا البرج خاصة على المستوى العملى، يعودوا مرة أخرى ليأخذوا أماكنهم الطبيعية، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلهم طوال الفترات القادمة فالتوفيق سيكون حليفهم الوحيد.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:


>الحب للأسف سيكون من العوامل السلبية فى هذه الفتلارة، فعلى الرغم من ارتفاع حالتهم المعنوية على كافة الأصعدة، إلا أن الحالة العاطفية ستكون فى قمة توترها .

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:


>للأسف من الممكن ان يتعرضون لوعكة صحية لا يدرون ما السبب ورائها ربما يكون نفسى، لكن عليهم أن يحرصوا على تعليمات الطبيب حتى يتخطوا هذه الأزمة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :


>مزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، لكن للأسف الحب سيكون من العوامل السلبية التى إذا ما استمعنا إلى مشاكلنا لتراجعنا إلى الخلف .

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مصر 365

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