حظك اليوم برج الدلو الاثنين 4/ 4/ 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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>تحتاج إلى قليل من المساعدة فى عملك من الممكن أن تستشير بعض المحيطين من ذوى الخبرة حتى لا تتسبب فى مشاكل غير مقصودة. انتَ تحتاج بشدة إلى وضع جدول زمنى حتى تتمكن من انجاز عملك فى الوقت المحدد.>قد يعود حبيب أو صديق غائب من فتره ويسبب لك ذلك الكثير من السعادة. علاقتك فى محيط العائلة تعانى من بعض التوتر حاول تخصيص بعض الوقت فى يومك للجلوس معهم ومعرفة أخبارهم.>صحتك البدنية تبدو فى حالة جيدة ولكن مشاعرك الهشة قد تؤثر عليها بالسلب. لا تتردد فى استشارة طبيب نفسى إذا أقتضت الضرورة ولا تهمل الأمر حتى لا يأتى بنتائج صحية سيئة تندم عليها مستقبلا.تعانى من مجموعة من المشكلات التى لا تستطيع السيطرة عليها حاول أن تتحلى بالهدوء وتفكر بشكل منطقى حتى تمر تلك الفترة المزعجة بسلام لديك القدرة على التغلب على تلك العقبات.