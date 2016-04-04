أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 4/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 4/4/2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 4/4/2016

على الصعيد المهني:


>تحتاج إلى قليلًا من العون فى العمل لا تتردد فى طلبه من أصدقائك المقربين فسوف يشكلون لك دعمًا قويًا. أرباح مادية غير متوقعة فى الطريق إليك قد تتحسن أمورك المالية كثيرًا بدءً من اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>وازن بين صوت العقل والقلب حتى لا تدخل فى علاقات غير مناسبة لك. استمع إلى عقلك وسوف يرشدك إلى الطريق الصحيح حتى لا تندم مستقبلًا.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>تعانى من بعض الأرهاق الشديد هذه الأيام من الممكن أن تستشير طبيب وتتناول بعض من الفيتامينات التى سوف تعزز من قوتك وتساعدك على استعادة نشاطك مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يبشرك الفلك بفترة مريحه ومستقره نفسيًا حاول أن تستغلها فى وضع أهداف واضحة وترتيب أولوياتك. قد تعانى من بعض المشاكل العائلية ولكنها سوف تمر سريعًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى