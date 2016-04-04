حظك اليوم برج الحوت الاثنين 4/4/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تحتاج إلى قليلًا من العون فى العمل لا تتردد فى طلبه من أصدقائك المقربين فسوف يشكلون لك دعمًا قويًا. أرباح مادية غير متوقعة فى الطريق إليك قد تتحسن أمورك المالية كثيرًا بدءً من اليوم.>وازن بين صوت العقل والقلب حتى لا تدخل فى علاقات غير مناسبة لك. استمع إلى عقلك وسوف يرشدك إلى الطريق الصحيح حتى لا تندم مستقبلًا.>تعانى من بعض الأرهاق الشديد هذه الأيام من الممكن أن تستشير طبيب وتتناول بعض من الفيتامينات التى سوف تعزز من قوتك وتساعدك على استعادة نشاطك مرة أخرى.>يبشرك الفلك بفترة مريحه ومستقره نفسيًا حاول أن تستغلها فى وضع أهداف واضحة وترتيب أولوياتك. قد تعانى من بعض المشاكل العائلية ولكنها سوف تمر سريعًا.