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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 4/4/2016

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 4/4/2016 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 4/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>ضغوطات العمل لا تنتهى هذه الفترة ولكنها مرحلة مهمة جدًا فى حياتك المهنية سوف تحدد مستقبلك لسنين قادمة. لا تفكر فى أى مشاكل خارجية ركز فقط على مستقبلك وحدد أولوياتك حتى تمر تلك الفترة إلى أخرى أكثر استقرارًا ونجاح.

على الصعيد العاطفى:


>علاقتك مع الشريك ليست جيده تتأرجح كثيرًا بين الصعود والهبوط قد تخسر علاقة حب قوية فى الأيام القادمة. حاول أن تخصص بعض الوقت لقضائه مع عائلتك .

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى التركيز على تناول الأطعمة الصحية قليلًا فقد تعانى مشاكل مفاجئة فى الجهاز الهضمى الأيام القادمة بسبب العادات السيئة فى الطعام. عليك أن تنتبه لصحتك قليلًا هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الضغوطات تحاوطك فى كل جانب هذه الأيام حاول أن تتجنب التفكير السلبى أنتَ على الطريق الصحيح وسوف تصل لأهدافك قريبًا. عليك الحذر قد تخسر شخص يحبك بصدق نتيجة لضغوطات الحياة.

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مصر 365

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