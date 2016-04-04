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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 4\4\2016

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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 4\4\2016 برج الحمل حظك اليوم الاثنين 4\4\2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:
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ترقية جديدة تنتظرك هذه الأيام، ستصاب بالدهشة نتيجة تفكيرك فى سبب الترقية، فأنت ترى أنك لم تجتهد الفترة الماضية بالقدر الكافِ، حاول أن تُظهر أن على قدر تحمل المسؤلية الموكلة إليك، فهناك الكثير ينتظر سقوطك وفشلك حتى يسعد بذلك، لا تجعل طموحاتك تنحصر فى الماديات دون غيرها فقط.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:
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حب جديد فى الطريق إليك، حاول أن تفتح قلبك له وتبدى استعدادك للبدء من جديد، لا تجعل الخيبات المتلاحقة فى الفترة الماضية تؤثر عليك، لا تحاول تكرار أخطاء العلاقة الماضية مع نفس الشخص، قلبك لا يتحمل المزيد من الخيبات مجددًا لذا تأنى ولا تتصرف بتهور زائد عن اللازم.

برج الحمل على الصعيد الصحى:
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قضاؤك لأوقات كثيرة فى عملك جعلك تعتمد على الوجبات السريعة فى تناولك للطعام بشكل يومى، ربما هذا هو السبب الرئيسى وراء الإجهاد والآلام الذى لحق بمعدتك وقولونك، العصبية والتهور جعل قولونك يؤلمك أكثر، التكاسل عن الذهاب لطبيبك لن يأتى بجدوى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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حاول أن تجلس مع أصدقائك القدامى فى مكان كنت تفضلونه، أنت تحتاج أن تفضفض مع شخص مقرب لك، شعرت طيلة الفترة الماضية بأنه لا أحد بجانبك، لذا حاول أن تكون صداقات جديدة هذه الفترة، اليوم يدفعك للتفاؤل والسعادة.

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مصر 365

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