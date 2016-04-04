أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الاثنين 4\4\2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الاثنين 4\4\2016 برج الثور حظك اليوم الاثنين 4\4\2016

برج الثور على الصعيد المهنى:
>

الأمور تتحسن فى عملك يومًا بعد الآخر، كنت قد اجتهدت فى عملك طيلة الفترة الماضية للدرجة التى لفتت نظر آخرون فى نفس مجالك عملك، حاول أن تحافظ على هذا النجاح ولا تهمل ولا تتكاسل، فما بذلته وحققته لا ينبغى ان يذهب هباءً، تلطيف الأجواء مع زملاؤك فى العمل سينعكس إيجابيًا على طاقتك فى العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>ينتابك شعور بالحنين إلى حبك الأول، لا تسير خلف هذا الشعور فما ذهب فى الماضى لن يعود مجددًا، حاول أن تضع لنفسك مبادئ تسير عليها بعيدًا عن الشخص الذى تفكر فيه الآن، افتح قلبك لعلاقة حب جديدة كى تحقق لنفسك السلام النفسى والعاطفى الذى كنت تتطمح فيه.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>آلام فى الظهر والرقبة تظهر عليك نتيجة الإرهاق والمجهود الذى بذلته الفترة الماضية فى عملك، حاول أن تستشير طبيبك الخاص بشأن هذه الآلام حتى لا تتطور وتنعكس بشكل أكثر سلبًا عليك، الأمور ستكون على ما يرام اليوم لكن الالتزام بالعقاقير الذى نصحك بها الطبيب سيكون مفيدًا.
>


>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تحتاج إلى الجلوس فى مكان مختلف عن الأماكن الاعتيادية التى تجلس بها عادة، لذا أنت فى حاجة إلى الذهاب لحفلة تكون قائمة على التراث القديم مثل التراث البدوى أو الريفى أو غيره، حاول أن تغير الأجواء لتنعكس على نفسيتك بالإيجاب تعويضًا عن ما قضيته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى