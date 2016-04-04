حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الاثنين 4 أبريل 2016

حظك اليوم برج الأسد ليوم الاثنين 2016/4/4

>حظك اليوم لبرج الأسد

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 4/4/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 4/4/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 4/4/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 4\4\2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

برج الثور على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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>برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 4\4\2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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>برج الحمل حظك اليوم الاثنين 4\4\2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 4/4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 4/4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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>حظك اليوم برج الدلو الاثنين 4/4/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم العذراء ليوم الاثنين 2016/4/4

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

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حظك اليوم برج السرطان ليوم الاثنين 2016/4/4

>حظك اليوم لبرج السرطان :

>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهنى:

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

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>يجب ان تحرص على تعاملاتك مع الزملاء فلا يصح أن تخلق بعض المشاكل التى ليس لها أى دلائل والتى استقيتها من كلام أحداهم فلا تترك أذنك إلى أحد، و حاول أن تتعقل الأمور وأن تكون أكثر رشدا ولا تختلق المشاكل دون داعى، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على عملك.بعد فترات طويلة من الجفاء والابتعاد عن شعور وأحاسيس الحب الحقيقى، يجب أن تكون على ثقة ويقين أن الحب سيأتى إلى بابك وسيجعلك فى قمة سعادتك ويشعرك بأنك ملك زمانك .انتبه إلى حالتك الصحية ولا تستهين أبداً بتعليمات الطبيب التى ربما تنهيك عن بعض العادات السلبية، ولا تضع مستقبلك الصحى فى خطر.لا تستمع إلى كلمات زملائك ولا تجرى وراء السراب وتخسر علاقاتك بسبب بعض الكلمات غير المعلوم مصدرها، واترك نفسك إلى الحب فربما تعيش أفضل أيام حياتك طوال الفترات السابقة .>تواتيك العديد من الفرص بشكل مفاجئ وتحتاج لأن تقتنصها فى أسرع وقت ممكن حتى لو اضطررت لاتخاذ خطوة جريئة فى حياتك المهنية. التحدى أمامك الآن هو أن تتخذ قرارًا سريعًا لكن فى الوقت نفسه تزن الفرص وتدرسها جيدًا.حركة الكواكب وراء التدفق الشديد فى الطاقة فى حياتك العاطفية، والتغير المفاجئ لك، قد تجد نفسك تتصور بعدوانية غير مفهومة حتى بالنسبة لك مع شريكك وتواجه حيرة فى كيفية التعامل بالأمر حاول أن تؤجل اية قرارات فى هذه الفترة .السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة والعكس صحيح أيضًا، لذا من المهم أن تنبته لهذا الرابط بين صحتك وسعادتك لتبذل جهدًا كافيًا للعناية بصحتك حاول أن تستكشف ذاتك وتتعرف على أسباب تعاستك من الجذور وبالتوازى تهتم بنفسك وصحتكبعض الأمور تتأخر بشكل غير متوقع وهذا يجعلك تنزعج إلا أنك ستكتشف فيما بعد أن هذا التأخير كان فى صالحك وسيفيدك جدًا وقد يدفعك هذا لتجربة شيء جديد لإخراج أفضل مافيك.>الصبر الذى تتحلى به يجعلك قادرًا على تحمل المسؤولية ويجعلك محل ثقة من رؤساءك العمل، ويساعدك أيضًا على تخطى الكثير من العقبات فى حياتك المهنية وفى طريقك نحو تحقيق أحلامك.انتظر مفاجأة من شريك حياتك اليوم ستكون قادرة على إعادة الوهج لعلاقتكما التى خبت مؤخرا وستشجعك ايضا على ان تاخذ خطوة للامام فى العلاقة الخاصة بكتتمتع بمستوى عالِ من الطاقة الروحية وهى فرصة عظيمة للعودة للعناية بنفسك والتغلب على الكسل الذى انتابك فى الفترة الماضية وجعلك تتراجع عن النظام الغذائى السليم وممارسة الرياضة.من المحتمل أن تصادفك اليوم العديد من الخلافات الصغيرة والمشاكل التى يمكنك ببعض الحكمة أن تخمدها تمامًا وتستفيد منها. احرص مهما حدث على ألا ينجح اى شيء فى افساد مزاجك.>حاول أن تنتهى من كل اعمالك ومهامك أولاً بأول، بحيث تنتهى من عملك فى الموعد المحدد ولا تضطر للعمل فى النصف الثانى من اليوم. رغم ذلك لا تهم التفاصيل الدقيقة خاصة فى ما يتعلق بعمليات البيع والشراء فأنت معرض للاحتيال اليومأنت تشبه الطيور الحرة وتعجز عن الالتزام بعلاقة ما لذا من الأفضل ألا تدخل فى علاقة إلا حين تشعر بأنك قادرًا على الالتزام بها بجدية بدلاً من أن تظلم شريكك وتخسره للأبد.عقلك نشط للغاية اليوم وهو أمر لا يتوقف فحسب على الإلهام وحالتك المزاجية الجيدة ولكنه يرجع بدرجة كبيرة أيضًا إلى تناولك طعامًا صحيًا وحصولك على قسط كافٍ من النوم.تميل للاندفاع اليوم وهذا أمر خطير حيث تندفع إلى الدخول فى مشاريع دون أن تفكر بها وهو ما يمكن أن يسبب لك الكثير من المشاكل التى لا داعِ لها سواء فى العمل أو الحياة الأسرية.>الأمور تتحسن فى عملك يومًا بعد الآخر، كنت قد اجتهدت فى عملك طيلة الفترة الماضية للدرجة التى لفتت نظر آخرون فى نفس مجالك عملك، حاول أن تحافظ على هذا النجاح ولا تهمل ولا تتكاسل، فما بذلته وحققته لا ينبغى ان يذهب هباءً، تلطيف الأجواء مع زملاؤك فى العمل سينعكس إيجابيًا على طاقتك فى العمل.ينتابك شعور بالحنين إلى حبك الأول، لا تسير خلف هذا الشعور فما ذهب فى الماضى لن يعود مجددًا، حاول أن تضع لنفسك مبادئ تسير عليها بعيدًا عن الشخص الذى تفكر فيه الآن، افتح قلبك لعلاقة حب جديدة كى تحقق لنفسك السلام النفسى والعاطفى الذى كنت تتطمح فيه.آلام فى الظهر والرقبة تظهر عليك نتيجة الإرهاق والمجهود الذى بذلته الفترة الماضية فى عملك، حاول أن تستشير طبيبك الخاص بشأن هذه الآلام حتى لا تتطور وتنعكس بشكل أكثر سلبًا عليك، الأمور ستكون على ما يرام اليوم لكن الالتزام بالعقاقير الذى نصحك بها الطبيب سيكون مفيدًا.تحتاج إلى الجلوس فى مكان مختلف عن الأماكن الاعتيادية التى تجلس بها عادة، لذا أنت فى حاجة إلى الذهاب لحفلة تكون قائمة على التراث القديم مثل التراث البدوى أو الريفى أو غيره، حاول أن تغير الأجواء لتنعكس على نفسيتك بالإيجاب تعويضًا عن ما قضيته.>هناك صراع بين قلبك وعقلك يحتد يومًا بعد الآخر بشأن عملك، أنت لا ترتاح فى عملك الحالى وتبحث عن عمل آخر، الجلوس مع نفسك لفترة وجيزة سيكون له تأثير ايجابى بشأن ما تمر به الآن، بعض المشاكل ستزداد فى حدتها الأيام المقبلة لا تفكر فى ترك عملك قبل إيجاد عمل آخر.حالتك المادية تؤثر على علاقتك بشريكك، كنت مقبل على مشروع زواج فى الشهور المقبلة، إلا أن ظروفك المالية ستحول دون ذلك، رغم سوء الأوضاع إلأ أن هذه المشاكل سوف تتوج بالحلول فى المرحلة الأخيرة، جلب هدية بسيطة لشريكك سيدخل الفرحة على قلبه.ممارسة بعض الرياضات فى وقت مبكر سيحسن من تنفسك كنت قد عانيت فى الفترة الماضية من سوء التنفس، لذا عليك ممارسة الرياضات الصباحية فهى أيضًا ستنعكس على حالتك النفسية، السير على نظام غذائى هذه الفترة سيجعلك رشيقًا وسيزيد من جمالك، حان الوقت للاهتمام بنفسك.تريد أن تكزن دائمًا فى مقدمة الصفوف فى عملك وأسرتك وكل مكان تذهب فيه، لذا يجب أن تتأنى قليلا لأن هذا سيحدث الكثير من المشاكل بينك وبين الآخرين، حاول أن تسيطر على أعصابك ولا تجعل سمة العصبية تلتصق بك فالهدوء سيجلب لك الكثير من الراحة.>ترقية جديدة تنتظرك هذه الأيام، ستصاب بالدهشة نتيجة تفكيرك فى سبب الترقية، فأنت ترى أنك لم تجتهد الفترة الماضية بالقدر الكافِ، حاول أن تُظهر أن على قدر تحمل المسؤلية الموكلة إليك، فهناك الكثير ينتظر سقوطك وفشلك حتى يسعد بذلك، لا تجعل طموحاتك تنحصر فى الماديات دون غيرها فقط.حب جديد فى الطريق إليك، حاول أن تفتح قلبك له وتبدى استعدادك للبدء من جديد، لا تجعل الخيبات المتلاحقة فى الفترة الماضية تؤثر عليك، لا تحاول تكرار أخطاء العلاقة الماضية مع نفس الشخص، قلبك لا يتحمل المزيد من الخيبات مجددًا لذا تأنى ولا تتصرف بتهور زائد عن اللازم.قضاؤك لأوقات كثيرة فى عملك جعلك تعتمد على الوجبات السريعة فى تناولك للطعام بشكل يومى، ربما هذا هو السبب الرئيسى وراء الإجهاد والآلام الذى لحق بمعدتك وقولونك، العصبية والتهور جعل قولونك يؤلمك أكثر، التكاسل عن الذهاب لطبيبك لن يأتى بجدوى.حاول أن تجلس مع أصدقائك القدامى فى مكان كنت تفضلونه، أنت تحتاج أن تفضفض مع شخص مقرب لك، شعرت طيلة الفترة الماضية بأنه لا أحد بجانبك، لذا حاول أن تكون صداقات جديدة هذه الفترة، اليوم يدفعك للتفاؤل والسعادة.>ضغوطات العمل لا تنتهى هذه الفترة ولكنها مرحلة مهمة جدًا فى حياتك المهنية سوف تحدد مستقبلك لسنين قادمة. لا تفكر فى أى مشاكل خارجية ركز فقط على مستقبلك وحدد أولوياتك حتى تمر تلك الفترة إلى أخرى أكثر استقرارًا ونجاح.علاقتك مع الشريك ليست جيده تتأرجح كثيرًا بين الصعود والهبوط قد تخسر علاقة حب قوية فى الأيام القادمة. حاول أن تخصص بعض الوقت لقضائه مع عائلتك .تحتاج إلى التركيز على تناول الأطعمة الصحية قليلًا فقد تعانى مشاكل مفاجئة فى الجهاز الهضمى الأيام القادمة بسبب العادات السيئة فى الطعام. عليك أن تنتبه لصحتك قليلًا هذه الأيام.الضغوطات تحاوطك فى كل جانب هذه الأيام حاول أن تتجنب التفكير السلبى أنتَ على الطريق الصحيح وسوف تصل لأهدافك قريبًا. عليك الحذر قد تخسر شخص يحبك بصدق نتيجة لضغوطات الحياة.>تحتاج إلى قليلًا من العون فى العمل لا تتردد فى طلبه من أصدقائك المقربين فسوف يشكلون لك دعمًا قويًا. أرباح مادية غير متوقعة فى الطريق إليك قد تتحسن أمورك المالية كثيرًا بدءً من اليوم.وازن بين صوت العقل والقلب حتى لا تدخل فى علاقات غير مناسبة لك. استمع إلى عقلك وسوف يرشدك إلى الطريق الصحيح حتى لا تندم مستقبلًا.تعانى من بعض الأرهاق الشديد هذه الأيام من الممكن أن تستشير طبيب وتتناول بعض من الفيتامينات التى سوف تعزز من قوتك وتساعدك على استعادة نشاطك مرة أخرى.يبشرك الفلك بفترة مريحه ومستقره نفسيًا حاول أن تستغلها فى وضع أهداف واضحة وترتيب أولوياتك. قد تعانى من بعض المشاكل العائلية ولكنها سوف تمر سريعًا.>تحتاج إلى قليل من المساعدة فى عملك من الممكن أن تستشير بعض المحيطين من ذوى الخبرة حتى لا تتسبب فى مشاكل غير مقصودة. انتَ تحتاج بشدة إلى وضع جدول زمنى حتى تتمكن من انجاز عملك فى الوقت المحدد.قد يعود حبيب أو صديق غائب من فتره ويسبب لك ذلك الكثير من السعادة. علاقتك فى محيط العائلة تعانى من بعض التوتر حاول تخصيص بعض الوقت فى يومك للجلوس معهم ومعرفة أخبارهم.صحتك البدنية تبدو فى حالة جيدة ولكن مشاعرك الهشة قد تؤثر عليها بالسلب. لا تتردد فى استشارة طبيب نفسى إذا أقتضت الضرورة ولا تهمل الأمر حتى لا يأتى بنتائج صحية سيئة تندم عليها مستقبلا.تعانى من مجموعة من المشكلات التى لا تستطيع السيطرة عليها حاول أن تتحلى بالهدوء وتفكر بشكل منطقى حتى تمر تلك الفترة المزعجة بسلام لديك القدرة على التغلب على تلك العقبات.>يتسم هذا البرج بالهدوء والسكينة لكن بعض الأحداث ستجعلهم فى قمة العصبية والتوتر، وهذا التغيير الجوهرى فى شخصيتهم ربما يغير من شكل تعاملاتهم مع الناس، لذلك لا داعى للانصياع وراء هذه المشاعر حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة هم فى غنى عنها.الحب سيكون من أفضل الأشياء فى حياتهم لكن ربما بعض التوترات والقلق الذى سيتعرضون له على مستوى الحياة العملية، يفقدهم التمتع بهذه الحالة الخاصة، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا حتى لا تخسروا أشخاص لا تعوض.يجب أن تتبعوا تعليمات الطبيب بكل تفاصيلها لأن هذا التوتر ربما يجعلك عرضة لبعض الأمراض العصبية مثل القولون.التوتر للأسف سيكون من أكثر الأشياء التى قد تضيع عليهم فرص حقيقية سواء فى مستوى العمل أو فى اى مجال أخر، لذلك يجب أن يلتزموا الهدوء ليتخطوا هذه المرحلة.>بعد فترات صعبة مرت على ابناء هذا البرج خاصة على المستوى العملى، يعودوا مرة أخرى ليأخذوا أماكنهم الطبيعية، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلهم طوال الفترات القادمة فالتوفيق سيكون حليفهم الوحيد.الحب للأسف سيكون من العوامل السلبية فى هذه الفتلارة، فعلى الرغم من ارتفاع حالتهم المعنوية على كافة الأصعدة، إلا أن الحالة العاطفية ستكون فى قمة توترها .للأسف من الممكن ان يتعرضون لوعكة صحية لا يدرون ما السبب ورائها ربما يكون نفسى، لكن عليهم أن يحرصوا على تعليمات الطبيب حتى يتخطوا هذه الأزمة .مزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، لكن للأسف الحب سيكون من العوامل السلبية التى إذا ما استمعنا إلى مشاكلنا لتراجعنا إلى الخلف .