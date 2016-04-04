افتتاح أول فصول التوحد وفرط الحركة في الرياض

افتتح محمد بن عبدالله المرشد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، أمس، برنامج «التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه» في متوسطة الوادي في شمال الرياض.

وأوضح عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل الشيخ مدير التربية الخاصة، أن البرنامج هو الأول من نوعه للمرحلة المتوسطة في المملكة ضمن مدارس التعليم العام (بنين) وتم أيضاً اطلاق برنامج تجريبي تدريبي تحت مسمى (مهنتي) لطلاب التوحد.

ويشمل البرنامج الذي تم افتتاحه ثلاثة فصول يستفيد منها تسعة طلاب توحد إضافة إلى غرفة مصادر لفرط الحركة وتشتت الانتباه.