أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

هبوط اضطراري لطائرة «السعودية» في مطار أبها

Google+ Print

    شهد مطار أبها الإقليمي صباح أمس هبوطاً اضطرارياً لطائرة الخطوط ، (رحلة رقم 1794 SV) التي كانت متجهة من مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إثر انبعاث أدخنة خفيفة من مكان تحضير الطعام بالطائرة.

وأوضحت إدارة مطار أبها أن برج المراقبة الجوية بالمطار تلقى نداء استغاثة عند الساعة 3:05 صباحاً من قائد الرحلة للسماح للطائرة بالهبوط الاضطراري بمطار أبها الإقليمي، وعليه تم تعميم بلاغ بحالة طوارئ إلى جميع الجهات المعنية بالمطار والسماح للطائرة بالهبوط.

وأفادت إدارة المطار أنه فور هبوط الطائرة باشرت وحدة الإطفاء والإنقاذ في مطار أبها بمهام الإخلاء والسيطرة على مصدر انبعاث الدخان دون أن يلحق أي ضرر بالأرواح أو بالممتلكات ولله الحمد، مما يؤكد بأن إدارة المطار وجميع الجهات العاملة فيه قد تعاملت بشكل احترافي وناجح.

وبينت أنه معظم ركاب الطائرة قد غادروا على الرحلة رقم 1682 في تمام الساعة 6:20 صباحاً التي أقلتهم إلى الدمام، فيما قام الناقل الجوي بتوفير السكن والإعاشة لبقية الركاب لحين توفير رحلة بديلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة