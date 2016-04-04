هبوط اضطراري لطائرة «السعودية» في مطار أبها

شهد مطار أبها الإقليمي صباح أمس هبوطاً اضطرارياً لطائرة الخطوط السعودية، (رحلة رقم 1794 SV) التي كانت متجهة من مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إثر انبعاث أدخنة خفيفة من مكان تحضير الطعام بالطائرة.

وأوضحت إدارة مطار أبها أن برج المراقبة الجوية بالمطار تلقى نداء استغاثة عند الساعة 3:05 صباحاً من قائد الرحلة للسماح للطائرة بالهبوط الاضطراري بمطار أبها الإقليمي، وعليه تم تعميم بلاغ بحالة طوارئ إلى جميع الجهات المعنية بالمطار والسماح للطائرة بالهبوط.

وأفادت إدارة المطار أنه فور هبوط الطائرة باشرت وحدة الإطفاء والإنقاذ في مطار أبها بمهام الإخلاء والسيطرة على مصدر انبعاث الدخان دون أن يلحق أي ضرر بالأرواح أو بالممتلكات ولله الحمد، مما يؤكد بأن إدارة المطار وجميع الجهات العاملة فيه قد تعاملت بشكل احترافي وناجح.

وبينت أنه معظم ركاب الطائرة قد غادروا على الرحلة رقم 1682 في تمام الساعة 6:20 صباحاً التي أقلتهم إلى الدمام، فيما قام الناقل الجوي بتوفير السكن والإعاشة لبقية الركاب لحين توفير رحلة بديلة.