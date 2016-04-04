«فوبيا» الأخطاء الطبية.. مواطنون يخشون العمليات

تتزايد الاخطاء الطبية ويتزايد معها الخوف والقلق من المرضى عند مراجعة أي مستشفى لاجراء عملية.

مواطنون ابدوا تخوفهم من الاخطاء الطبية.. فقال المواطن سامي الحقوي إن كثرة الاخطاء الطبية تجعله لا يذهب الى المستشفى، ويفضل التداوي بالعسل والاعشاب والحبة السوداء.

إنجازات طبية رغم الأخطاء

وقال ابراهيم نهاري ان الاخطاء الطبية هي نوع من الفساد ويحتاج الى اصلاح.. واضاف انه يجب تدريب الاطباء ومراقبتهم ومحاسبتهم لتلافي تلك الاخطاء، وقال ان هناك اخطاء وهناك انجازات يجب ان يشار إليها.

المحامي حدادي: ضعف الخبرة أو الكفاءة

القانون يجبر على التعويض

من جهته قال المحامي عمر حدادي ل " الرياض" أن الخطأ الطبي هو خطأ يحدث نتيجة انعدام خبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس او الفئات المساعدة، او هو نتيجة ممارسة عملية او طريقة حديثة وتجريبية العلاج او نتيجة حادثة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة او نتيجة طبيعة العلاج المعقد.

وذكر أن الاخطاء الطبية التي يترتب عليها التعويض وفقاً للمادة رقم (27 ) من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي هي : الخطأ او العلاج أو نقص المتابعة، الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها اجراء العمليات الجراحية. والتجريبية وغير المسبوقة على الانسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، اجراء التجارب او البحوث العلمية غير معتمدة على المريض، اعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، استخدام اجهزة او آلات طبية دون علم كاف بطريقة استخدامها او اتخاذ الاحتياطات الكافية والكفيلة بمنع حدوث الضرر من جراء هذا الاستعمال والتقصير في الرقابة والاشراف، وعدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

وكذلك خروج الطبيب او مخالفته للقواعد والاصول الطبية، أو الاخلال بواجبات الحيطة والحذر وقت تنفيذه للعمل الطبي وحصول ضرر للمريض من جراء ذلك المسلك هو الاساس الذي يترتب عليه تقدير التعويض في المجال الطبي.

الاستشاري النفسي زائري: شعور طبيعي لأنها تجربة غير تقليدية

الالقاب الكاذبة الخادعة

وقال الدكتور علي زائري استشاري الطب النفسي ان الخوف من العمليات هو شعور طبيعي لاتها تجربة غير تقليدية وغير مألوف وهي تجربة ليست يومية لكي يعتاد عليها الانسان ولكن الخوف بسبب حصري وهو بسبب الاخطاء الطبية يثير الاهتمام.

واضاف هناك بعض المنطق من هذا النوع ربما كثرة الحديث عن الاخطاء الطبية اظهرت المشكلة بطريقة مخيفة للجمهور ولكن اذا كان هذا الخوف يمنع الشخص من اجراء طبي ضروري وعدمه يعرضه لخطر فقد يكون ذلك مؤشراً لوجود مشكلة نفسية مثل اضطرابات القلق النفسي وغيره وربما استشارة طبيب نفسي قد تساعد في حل هذا المشكلة.

وقال ان الاخطاء الطبية واردة ولكن تسليط الضوء عليها بشكل مبالغ فيه قد يحرم المرضى من الثقة في معالجيهم.

وايضآ يجب على المرضى التأكد من خبرات المعالجين الذين يقومون بالاشراف عليهم وعلى علاجهم وتقوم الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بتصنيف الخبرات والمسميات لكل من يعمل في المجال الطبي فيجب الا يخدع المرضى بالالقاب التي يطلقها البعض على انفسهم مثل بروفيسور ودكتور ويجب عدم الاقتناع بأي مسمى او شهادة لم يتم تصنيفها او الموافقة عليها من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

المختص الاجتماعي خياط: إساءة للمهنة

الأخطاء غير مقصودة

ويفيد الباحث الصحي والاجتماعي جمعة خياط أن الخطأ الطبي هو أمر غير مقصود ولا يمكن أن يكون متعمدا لأن الطبيب هو إنسان معرض للخطأ أو النسيان. أما الإهمال أو التقصير في تقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب هو مالا نرضاه أو نقبله ونعتبره إساءة للمهنة مبينا أن هناك أسبابا رئيسية للأخطاء التي يتورط فيها الأطباء ويدفع ثمنها المرضى ومنها تدني المستوى التعليمي عند كثير من الأطباء، وتوقف التعليم الطبي المستمر للطبيب.

وقال خياط إن الأخطاء الطبية أنواع عديدة ومنها خطأ نتيجة العدوى داخل المستشفيات وخطأ نتيجة الأحداث المضادة وأخطاء الوصفة الطبية وأخطاء الجراحات الطبية نتيجة الإهمال الطبي موضحا أن الأخطاء الطبية حقيقة قد تحدث في أي منشأة صحية وليست مقصورة على المنشآت الصحية فقط وقد تحدث في العديد من المنشآت الأخرى وهنا لابد أن نفرق بين الخطأ الطبي والإهمال أو التقصير في تقديم الخدمة الطبية بالشكل المطلوب.