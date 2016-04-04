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الدلم: انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية

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الرياض - واس

    صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة 11:30 من مساء أول من أمس تعرضت إحدى دوريات الأمن التابعة لشرطة الدلم بمحافظة الخرج لانفجار عبوة ناسفة أثناء توقفها بموقف مجاور لمركز الشرطة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين، وتعرض دوريتي أمن أخريين لتلفيات مختلفة. وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات التحقيق في ذلك.

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