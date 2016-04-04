سموحة يؤكد: تعاقدنا مع جعفر ورؤوف وصلاح سليمان

العقوبات ضد حسام حسن المدير الفني للمصري وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة يحددها تقرير حكم مباراة سموحة وفقا لما أكده عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، فماذا سيكتب سمير عثمان؟

واتهم الجهاز الفني للمصري سمير عثمان حكم المباراة بأنه قال لحسام حسن "أخرس خالص" وأقسم على ذلك المدير الفني للمصري، قبل أن يتقدم باستقالته عقب المباراة التي خسرها 1-0.

FilGoal.com يعلم أن لوائح الاتحاد المصري تمنع سمير عثمان الحديث عن فنيات والقرارات التحكيمية خلال المباراة لكن حرصنا على سؤال الحكم الدولي حول الاتهام الأخلاقي من الجهاز الفني للمصري، ليرغب الحكم في الرد.

وقال سمير عثمان لـFilGoal.com: "أنا حكم منذ 23 عاما ولم يحدث أن أخطأت في حق أي مدير فني.. وخاصة الكابتن حسام حسن".

وأضاف "لم أتلفظ بأي شيء خارج أو أهين أي عضو من الجهاز الفني.. وسأدون في تقريري ما حدث".

وأشار عثمان "يكفيني اتصال مسؤولين من النادي المصري للاعتذار عما بدر من الجهاز الفني".

وكشف سمير عثمان "ويتضمن التقرير نص ما قاله حسام حسن لي: "منك لله يا ظالم. والله لأبوظلكم الدوري".

"كما ارتكب إبراهيم حسن فعل خارج.. أكثر من مرة".

وسيذكر الحكم في تقريره أن طارق سليمان المدرب العام قال له: "والله ما هتخرج من هنا".

ولحسام حسن رواية أخرى. طالعها من هنا)

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