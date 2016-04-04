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3 تحديات للزمالك أمام الإسماعيلي

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3 تحديات للزمالك أمام الإسماعيلي 3 تحديات للزمالك أمام الإسماعيلي

يلتقي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي مساء غدا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.

وخلال المباراة، سيكون الزمالك أمام ثلاثة تحديات سيحاول التغلب عليهم أمام الإسماعيلي.

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الانتقام

مباراة الدور الأول بين الفريقان انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف مقابل لا شئ، أحرزه إسلام جمال مدافع الإسماعيلي المعار من الزمالك.

الهزيمة كانت مقدمة لإقالة أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق السابق بعد الخسارة في المباراة التالية أمام الأهلي.

وسيكون الزمالك بحاجة للفوز والانتقام من هزيمة الدور الأول بتحقيق الفوز.

الحفاظ على الفارق

فوز الزمالك على الإسماعيلي سيكون له قيمة أخرى، إذ أن الفريق الأبيض سيحاول الحفاظ على فارق الست نقاط التي تفصل بينه وبين الأهلي متصدر المسابقة.

الأهلي فاز اليوم على اتحاد الشرطة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فيما سيحاول الزمالك تحقيق الفوز لعودة الفارق إلى النقاط الست.

الحفاظ على النتائج الإيجابية

منذ تولي أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي تدريب نادي الزمالك بشكل رسمي، لم يخسر الفريق الأبيض مطلقا.

أليكس ماكليش كان متواجدا على مقاعد البدلاء في مباراة الإنتاج الحربي التي خسرها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن ماكليش لم يكن هو المسؤول عن قيادة الفريق فنيا خلال اللقاء.

وفي 3 مباريات قادهم ماكليش بعد ذلك لم يخسر الزمالك مطلقا بل فاز في جميع المباريات.

البداية كانت أمام المقاولون العرب وحقق الزمالك فيها الفوز بهدفين مقابل لا شئ، ثم الفوز على يونيون دوالا الكاميروني ذهابا وإيابا بهدف مقابل لا شئ في الكاميرون وهدفين مقابل لا شئ إيابا في .

الزمالك لم يخسر أو يتعادل أو يتلقي أي هدف حتى تحت قيادة ماكليش، وسيحاول الرجل الاسكتلندي مواصلة تلك المسيرة أمام الإسماعيلي.

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