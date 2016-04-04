للسيدات.. نصائح للاعتناء بحلمة الثدى أثناء الحمل

إذا كنت حاملا فعليك أن تهتمى بحلمات الثدى ونظافتها جيدا، فلا يمكن أن تهملى نظافتها وتصبحين على قدر كبير من الراحة أثناء فترة الرضاعة، لأنها تكون عرضة للتشقق الشديد، وكذلك الجفاف والخشونة والتقشر وتزيد بالطبع المشكلة بالرضاعة، وتتفاقم التهابها وتشققها عند بعض السيدات إلى حد نزول دماء.

ونصح الدكتور أحمد ياسين - استشارى النساء والتوليد - بضرورة الاهتمام باكرا بالعناية بالثدى وتنظيفه، ولا يجب أن تترك الحلمات دون تنظيف لكثرة العرق والإفرازات، ومن المعروف أن الصدر تظهر به الكثير من التغييرات طوال شهور الحمل، خاصة فى بدايته وفى شهوره الأخيرة، فبسبب هرمونات الحمل تتغير لون الحلمة والهالة فوقها إلى لون داكن، كذلك قد تبدأ الحلمة فى إفرازاتها والتى تحتاج حينها لعناية.

لذا ينصح ولو بأقل القليل بغسله أثناء الاستحمام برفق بالصابون وشطفه بالمياه، ويمكن أيضا دهان الحلمات بزيت الزيتون أو بالمراهم الآمنة فى فترة الحمل لتليين الحلمات، وهى معروفة والتى يجب استشارة طبيبك فى إحداها، ويفضل مع قرب شهور الحمل الأخيرة الاهتمام الزائد بالحلمة، مع عدم الهرش فيها، فنظافتها بالمياه يوميا يقى من الشعور بالرغبة فى حكها، وكذلك فضل عدم ضغط الثدى داخل حمالة الصدر، ولا يفضل النوم بها مطلقا طوال شهور الحمل، ويجب ارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية الملامسة للصدر والحلمات.

للأمهات.. كيف تعالجين تشققات حلمة الثدى أثناء فترة الرضاعة؟

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شهر 11 خطأ تقع فيها الأمهات.. دق الهون يؤدى لاضطرابات الأذن وهز المنخل يعرضه لنزيف المخ.. ماتستبدليش الجلوكوز بلبن السرسوب.. بكاؤه مش معناه إنه جعان بس.. وعصر الحلمة يضر بالقنوات اللبنية خاصة للإناث

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