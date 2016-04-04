"وثائق بنما" تتصدر الترند العالمى والمصرى فى "تويتر" بنصف مليون تغريدة

احتلت فضيحة "وثائق بنما" قمة اهتمامات رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى مصر والعالم أجمع، إذ تخطى مجموع التغريدات المضافة عبر هاشتاج "panamapapers" حاجز النصف مليون تغريدة.

وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت تفاصيل جديدة عن الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرًا لها وتعد إحدى أكبر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية، وكشفت الوثائق التى وصل عددها لـ11 مليون وثيقة، تورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، فى عمليات مالية مشبوهة بينهم الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد وأبناء عمه، ولاعب برشلونة الإسبانى ليونيل ميسى ونجل كوفى عنان، ووالد ديفيد كاميرون.

فضيحة"وثائق بنما "تهز العالم ..تسريب 11 مليون وثيقة يكشف تورط 72 رئيسا فى عمليات غسيل أموال وإخفاء ثروات..بوتين وميسى ونجل كوفى عنان وعلاء مبارك والقذافى وبشار ووالد ديفيد كاميرون فى القائمة

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