حادث ال 15 ضحية يجدد مطالب أهالي الحيمة برفع معاناتهم مع الطرق

ما إن بدأ نهار يوم أمس الأول يطوي ساعاته الأخيرة حتى أتت فاجعة الحادث المروّع تسابق غروب شمسه على طريق الحيمة شمال مدينة أبها وتعلن وفاة 15 شخصاً بينهم ستة أطفال في حادث تصادم بين مركبتين.

تفاصيل الحادثة ذكرها المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد عسيري في تصريحه بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعة ٥:١٤ من عصر أمس الأول بلاغا عن وقوع حادث مروري على طريق الحيمة بوادي ابن هشبل ويوجد به عدد من الإصابات، وتم توجيه ثماني فرق إسعافية إضافة إلى فرقة استجابة متقدمة والتنسيق مع طوارئ الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة.

وأضاف: "أنه بعد مباشرة الموقع تبين أن الحادث عبارة عن اصطدام سيارتين من نوع جيب صالون، وقد نتج عن الاصطدام اشتعال النار في إحدى السيارات وتم إخماد النيران وإخراج المحتجزين عن طريق الدفاع المدني".

وقال العسيري إنه بعد فرز الحالات تبين وجود ١٥حالة وفاة في الموقع منها ستة أطفال و تسعة بالغين، هذا وقد تم نقل حالتين مصابة بإصابات بليغة لمستشفى الحياة الطبي.

ومن جانبه، تواصلت "الرياض" أمس مع ناطق مرور عسير العقيد محمد عسيري؛ حيث بين أن الحادثة وقعت على طريق الحيمة شمال أبها.

وقال: إن أسباب الحادث لم تتضح إلى حينه، ولاتزال التحقيقات جارية وفي انتظار أقوال أحد الأطراف المصابين في الحادث الذي يرقد على السرير الأبيض، مبيناً أنه سيتم توضيح نتائج التحقيقات المرورية في حال اكتمالها.

فيما لم يخفِ العقيد العسيري أن تلك الطرق تفتقد الرقابة المرورية، وقال: "هناك توجه لإيجاد رقابة مرورية على تلك الطرق خصوصا الطريق الرابط من وادي ابن هشبل مرورا بالحيمة ووصولا إلى طريق الطائف أبها الذي تعبر من خلاله الشاحنات القادمة من الرياض والعكس".

وجدد أهالي الحيمة في حديثهم ل "الرياض" مطالباتهم بالنظر في طرقهم الحالية خصوصا الطريق المنفذ ما بين وادي ابن هشبل وطريق الطائف أبها.

وقال المواطن سعد بن عبدالله بن رفيع، أنه صدر توجيه من إمارة عسير منذ عام مضى بعدم مرور الشاحنات عبر هذا الطريق.

وتابع: تم الالتزام بهذا التوجيه لمدة ثلاثة أشهر فقط قبل أن تعود تلك الشاحنات للظهور من جديد على هذا الطريق، مؤكداً على أنَّ الطريق غير مُهيأ لعبورها، لافتاً إلى أنَّ الجهات المعنية على علم بالأمر ومع ذلك فإنَّها لم تتخذ أيّ إجراء يخفف من معاناة الأهالي في هذا الشأن.

وأوضح من جانبه، ناصر آل دبا أنَّه فقد اثنين من أفراد عائلته في حادث مروري على طريق الحيمة هما شقيقه وابن عمه وشاب آخر توفي في الحادث وذلك مطلع العام الماضي، مبيناً أنَّ سبب الحادث هو تجاوز خاطئ لقائد إحدى الشاحنات في أحد المنعطفات، مؤكداً على أنَّ من أسباب وقوع الحادث أيضاً عدم قدرة المتوفين آنذاك تفادي وقوعه بالخروج خارج الطريق من الجهة اليمنى نتيجة وجود عقم ترابي.

من جانبه، قال محمد سعيد آل سحيم أنَّ هناك مطالبات عديدة من قبل الأهالي منذ خمسة أعوام تقريباً لدى عدد من الجهات المعنية لرفع معاناتهم جرَّاء سوء تنفيذ هذا الطريق، بيد أنَّهم لم يصلوا إلى نتائج إيجابية حتى الآن، مضيفاً أنَّ عبور الشاحنات عبر هذا الطريق بات يقض مضاجع الأهالي، خاصة أنَّها تسببت في وقوع العديد من الحوادث المرورية التي ذهب ضحيتها العديد من أبنائهم على مدى عدة سنوات ماضية.

" الرياض" بدورها الإعلامي تواصلت مع فرع إدارة الطرق بمنطقة عسير إلا أننا لم نجد تجاوبا حتى إعداد التقرير.

فيما ذكر محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز آل مشيط في حديثه سابق على صفحات "الرياض" أن طريق وادي ابن هشبل – الحيمة – الجفر أوضحت إدارة الطرق بعد مخاطبتها من المجلس أن الطريق مدروسة ازدواجيته ومعتمد بطول (35) وهو يحظى بالأولوية رقم (6) على مستوى الطرق الثانوية بمنطقة عسير، وسيتم تنفيذه حسب الأولوية التي أقرها مجلس المنطقة وبإذن الله سيكون مرور الشاحنات الحالي بصفة موقتة.