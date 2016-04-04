أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: حادث مروري يودي بحياة 15 شخصاً في وادي بن هشبل

Google+ Print

الإثنين 04-04-2016 01:04

لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً مصرعهم جراء حادث سير مروع في وادي بن هشبل في منطقة عسير، بحسب ما نقلت مصادر صحافية سعودية عن الدفاع المدني.

وفي التفاصيل فان 15 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران، نتيجة اصطدام سيارتين على طريق الحيمة – وادي ابن هشبل في عسير.

وقال أحمد إبراهيم عسيري، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، إن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 5:14 من عصر يوم السبت بلاغاً بوقوع حادث مروري على طريق الحيمة بوادي ابن هشبل، ويوجد به عدد من الإصابات.

وأضاف: على الفور تم توجيه 8 فرق إسعاف، إضافة إلى فرقة استجابة متقدمة، والتنسيق مع طوارئ الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة، وبعد مباشرة الموقع تبين أن الحادث عبارة عن اصطدام سيارتين من نوع جيب صالون، ونتج من ذلك اشتعال النار في إحدى السيارَتْين، وتم إخماد النيران، وإخراج المحتجزين عن طريق الدفاع المدني.

وتابع: بعد فرز الحالات تبين وجود 15 حالة وفاة في الموقع، منها 6 أطفال و9 بالغين، وتم نقل حالتين مصابتين بإصابات بليغة لمستشفى الحياة الطبي.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي