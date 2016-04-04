بالصور: حادث مروري يودي بحياة 15 شخصاً في وادي بن هشبل

لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً مصرعهم جراء حادث سير مروع في وادي بن هشبل في منطقة عسير، بحسب ما نقلت مصادر صحافية سعودية عن الدفاع المدني.

وفي التفاصيل فان 15 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما أصيب اثنان آخران، نتيجة اصطدام سيارتين على طريق الحيمة – وادي ابن هشبل في عسير.

وقال أحمد إبراهيم عسيري، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، إن غرفة العمليات تلقت عند الساعة 5:14 من عصر يوم السبت بلاغاً بوقوع حادث مروري على طريق الحيمة بوادي ابن هشبل، ويوجد به عدد من الإصابات.

وأضاف: على الفور تم توجيه 8 فرق إسعاف، إضافة إلى فرقة استجابة متقدمة، والتنسيق مع طوارئ الشؤون الصحية والجهات ذات العلاقة، وبعد مباشرة الموقع تبين أن الحادث عبارة عن اصطدام سيارتين من نوع جيب صالون، ونتج من ذلك اشتعال النار في إحدى السيارَتْين، وتم إخماد النيران، وإخراج المحتجزين عن طريق الدفاع المدني.

وتابع: بعد فرز الحالات تبين وجود 15 حالة وفاة في الموقع، منها 6 أطفال و9 بالغين، وتم نقل حالتين مصابتين بإصابات بليغة لمستشفى الحياة الطبي.